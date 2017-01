Wiener Würstchen gestohlen - Mann droht Haftstrafe

Das Diebesgut hatte nur den Wert von 1,49 Euro. Trotzdem macht ihm der Richter wenig Hoffnung auf eine Bewährungsstrafe. Das liegt nicht nur an den 16 Vorstrafen des Täters.

Von Jana Peters

erschienen am 11.01.2017



Altchemnitz. Der Richter hatte noch gute Erinnerungen an diesen jungen Mann, der da gestern am Landgericht vor ihm saß: "Sie trauen sich wieder her?", fragte er ihn entrüstet, noch bevor die Verhandlung eröffnet war. Grund für die Frage: Im Februar 2016 hatte derselbe Richter den 25-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. "Sie haben Ihre Chance gehabt", so der Richter weiter. Jetzt stand der Mann wieder vor ihm, weil er Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichts eingelegt hatte, laut dem er für zwei Monate und zwei Wochen ins Gefängnis muss. Zur Last gelegt wird hm, im April, nur zwei Monate, nachdem er aus der Haft entlassen wurde und während er unter Bewährung stand, bei Aldi an der Heinrich-Lorenz-Straße Wiener Würstchen im Wert von 1,49 Euro gestohlen und im Juli eine Tür zu einer Hofdurchfahrt eingetreten zu haben. Er gibt alles zu. Trotzdem legte er Berufung ein, um nicht ins Gefängnis zu müssen.

Der Richter riet dem 25-Jährigen ohne Anwalt, die Berufung zurückzunehmen. Doch das lehnte dieser ab. Ihm sei klar, dass er unter Bewährung stand. Doch er habe seitdem sein Leben geändert. Er zählte auf, seit sechs Monaten jedes Wochenende mit seiner neun Jahre alten Tochter zu verbringen und außerdem eine neue Freundin zu haben, die schwanger sei. "Seitdem ich die Frau kennengelernt habe, habe ich mein Leben im Griff", sagte er. Auch lasse er nun die Finger von Drogen und sei auf der Suche nach einer Arbeit, so der gelernte Koch.

Auch zu den Taten äußerte er sich. Beide gab er zu. Zu dem Diebstahl erklärte er, man habe ihn mit nur zehn Euro in der Tasche aus der Haft entlassen, Geld habe er auch im April noch nicht gehabt. "Ich muss auch mal was essen", sagte er, was der Richter allerdings nicht gelten ließ. Wer kein Geld für Essen habe, könne problemlos zur Tafel gehen und müsse nicht stehlen. Die eingetretene Tür erklärte der 25-Jährige damit, dass er Streit mit seiner Ex-Freundin gehabt habe. Aus Wut darüber habe er dann die Tür eingetreten, "anstelle meine Wut an einem Menschen auszulassen".

Ungünstig kam für den Angeklagten hinzu, dass er im November eine weitere Strafe erhielt: Sechs Monate auf Bewährung wegen Unterschlagung. Begründet wurde die Bewährung damit, dass der Mann mit 16 Vorstrafen wöchentlich seine Tochter sieht. Doch der Staatsanwalt sah das gestern anders. Das sei eine Selbstverständlichkeit und damit kein Grund, eine Strafe zur Bewährung auszusetzen. Sie könne zudem mit den zwei Monaten und zwei Wochen zusammengefasst werden. Darum wurde das Verfahren ausgesetzt. Zu einem neuen Verhandlungstermin soll ein Pflichtverteidiger bestellt werden, da es dann um eine Strafe von etwas unter einem Jahr geht. "Sie stehen mit anderthalb Beinen im Knast", gab der Richter dem Mann mit auf den Weg.