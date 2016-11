Winterpause für Wasserspiele

Die Brunnensaison 2016 ist beendet. Jetzt werden die Anlagen noch einmal gereinigt. Bestimmte Teile erhalten auch einen besonderen Schutz.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 08.11.2016



Zentrum. Es hat sich ausgeplätschert für dieses Jahr. Mitarbeiter der Chemnitzer Firma RAC Service haben gestern die Brunnenanlage im Stadthallenpark winterfest gemacht. Dabei reinigten Roy Vieweger und Olaf Kunz nicht nur den Grund der Becken mit dem Hochdruckreiniger. Sie trafen auch Vorkehrungen, damit kostspielige Technik der Wasserspiele während der Wintermonate nicht durch Eis, umherfliegende Gegenstände oder Randalierer beschädigt wird. Die wasserdichten Strahler zur Beleuchtung der Fontänen versahen sie mit einem Schutzdeckel.

Insgesamt waren in diesem Jahr in Chemnitz 18 städtische Brunnenanlagen in Betrieb, für den im kommunalen Haushalt 63.000 Euro bereitstanden. Neun von diesen Wasserspielen, darunter auch die im Stadthallenpark sowie im Rosenhof, im und am Schloßteich und im Schloßbergpark, werden auf Grundlage eines Dienstleistungsvertrages vom Versorger Eins betreut.

Der Betrieb von neun weiteren Brunnen wird durch Unternehmen und Institutionen gesponsert. Für das Wasserbecken an der Sachsenhalle an der Dr.-Salvador-Allende-Straße, das ebenfalls vom Versorger Eins betreut wird, stellt die städtische Grundstücksgesellschaft GGG Geld zur Verfügung. Den Klapperbrunnen am Busbahnhof unterhält Versorger Eins komplett, den Hochzeitsbrunnen vor ihrem Gebäude an der Straße der Nationen die Industrie- und Handelskammer. Um den Sprudelstein in Grüna kümmert sich der Heimatverein des Ortes und um den Saxonia-Brunnen am Johannisplatz die Unternehmensgruppe Kellnberger. Voraussichtlich ab Mitte April 2017 werden die Brunnen wieder in Betrieb genommen.