Wittgensdorfer beunruhigt wegen Glyphosat-Einsatz auf Feldern

Anwohner fürchten, mit dem Einsatz des Pflanzenschutzmittels gefährdet ein Landwirtschaftsbetrieb ihre Gesundheit. Die zuständige Behörde äußert sich eindeutig.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 29.09.2016



Wittgensdorf. Vor vier Jahren ist ihr Mann gestorben - an Krebs. Erika Uhlemann selbst leidet an chronischem Hautbrennen, Weichteilrheuma und Migräne. Die 67-Jährige vermutet einen Zusammenhang mit dem Pestizid-Einsatz auf den Feldern, von denen ihr Reiterhof am Querweg in Wittgensdorf umgeben ist. Daher isst sie kein Obst mehr aus dem eigenen Garten und sorgt sich um ihre Pferde, denen die Pflanzenschutzmittel mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat nicht bekämen. Doch alle ihre Versuche, den Wirtschaftshof Sachsenland, der die Felder bewirtschaftet, direkt oder mithilfe von Behörden zum Einlenken zu bewegen, seien bisher ins Leere gelaufen.

"Wenn sie mir wenigstens vorher Bescheid sagen würden", habe sie die Verantwortlichen der Agrargenossenschaft gebeten. "Dann könnte ich rechtzeitig die Pferde reinholen und die Wäsche von der Leine nehmen." Ihre Bemühungen blieben erfolglos: "Sie sprühen, auch wenn Wind geht, bis unmittelbar an die Koppel, auf der die Pferde weiden."

Erika Uhlemann ist nicht die einzige Wittgensdorferin, die besorgt ist wegen des Glyphosat-Einsatzes. Eigenheim- und Gartenbesitzer in der Siedlung Lug ins Land, die ebenfalls an die Felder des Wirtschaftshofes grenzt, haben 38 Unterschriften dagegen gesammelt und den Stadtverband von Bündnis 90/Die Grünen um Unterstützung gebeten. "Wir Gartenbesitzer und Anwohner machen uns große Sorgen um unsere Gesundheit und mögliche Umweltschäden durch das großflächige Ausbringen von Glyphosat", begründet Rolf Schneider, und erklärt: "Wir bauen unser Obst und Gemüse ökologisch an und lehnen es ab, dass durch Windabdrift beim Sprühen, durch Oberflächen-, Schicht- und Grundwasser dieses Gift in unsere Gärten, unsere Umwelt und unsere Nahrungsmittel gelangt."

Jens Hoffmann, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft, bestätigt auf Anfrage unumwunden: "Der Wirtschaftshof setzt schon seit 20 Jahren Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Glyphosat ein." Die Anwendung erfolge aber stets unterhalb der gesetzlich erlaubten Mengen unter Verwendung moderner Ausbringetechnik, die sich durch sehr hohe Genauigkeit auszeichne. "Diese Technik ist mit abdriftmindernden Düsen ausgerüstet", erklärt Hoffmann und versichert: "Die Anwohner brauchen keine Bedenken zu haben, dass durch unsere Wirtschaftsweise eine Gefährdung ihrer Erntefrüchte entsteht." Abstände zu Grundstücken und Gewässern würden konsequent eingehalten.

verringert und die Wasserhaltigkeit des Bodens in Trockenzeiten erhöht. "Insgesamt ist also einzuschätzen, dass der Einsatz dieses Mittels entscheidende Vorteile für eine nachhaltige Landwirtschaft bringt", so Hoffmann. Für ein regionales Unternehmen, das seine Produkte auch direkt vermarktet, sei diese Arbeitsweise "selbst erklärend".

Der Wirtschaftshof-Chef verweist auf eine Risikobewertung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit vom November 2015, wonach Glyphosat keine krebserregenden oder Genmutationen auslösenden Eigenschaften besitze, und auf die seit Juli um 18 Monate verlängerte Zulassung des Wirkstoffs durch die EU-Kommis- sion. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ihre Meinung geändert: Galt Glyphosat bis dahin als wahrscheinlich krebserregend, wurde es im Mai dieses Jahres als nicht krebserregend eingestuft.

Für Thomas Lehmann, Fraktionsvorsitzender der Chemnitzer Bündnisgrünen, gehört Chemie trotzdem nicht in Lebensmittel. Auf ihren Antrag hin hatte der Stadtrat die Verwaltung im November beauftragt, Glyphosat-Einsatz in ihrem Einflussbereich zu verhindern oder zumindest einzuschränken. Doch im Fall des Wirtschaftshofes sind dem Rathaus die Hände gebunden. Für die Überwachung des Einsatzes von Herbiziden in der Landwirtschaft sei das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfUG) zuständig, wird auf Anfrage mitgeteilt.

Laut diesem Amt ist Glyphosat als nicht schädigend für Warmblüter - das sind Säugetiere und Vögel - sowie Fische, Amphibien, Bienen und andere Lebewesen eingestuft und ein Versickern ins Grundwasser "unter normalen Bedingungen nahezu ausgeschlossen". Trotzdem werde die Anwendung nicht von vornherein als Standardmaßnahme empfohlen. Das LfUG kontrolliere Landwirtschaftsbetriebe in der Regel alle fünf Jahre. Bei der jüngsten Überprüfung des Wirtschaftshofes Sachsenland im Mai 2016 seien keine Beanstandungen der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln festgestellt worden. Aktuell lägen dem Amt keine Anzeigen aus der Wittgensdorfer Siedlung vor.