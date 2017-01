Wo Chemnitzer Forscher am Auto der Zukunft tüfteln

Felgen, die nur noch halb so schwer sind, Brennstoffzellenantrieb, maßgeschneiderte Sitze: An der TU werden an einem Testwagen Ideen auf ihre Praxistauglichkeit getestet.

Von Michael Müller

erschienen am 13.01.2017



Bernsdorf. Von der Reichenhainer Straße aus ist sie kaum zu sehen, trotz ihrer imposanten Größe und der für einen Forschungskomplex vergleichsweise schicken Außengestaltung. "Merge Technology Centre" steht da in großen Lettern an der Fassade, weiß auf beinahe edel wirkendem Braun. Dabei beherbergt der erst vor gut einem Jahr in Betrieb genommene Neubau hinter dem großen Hörsaalgebäude eines der Vorzeigeprojekte der Chemnitzer Uni. Das Technologiezentrum "Merge" ist deutschlandweit die erste und einzige vom Bund geförderte Spitzenforschungseinrichtung auf dem Gebiet des Leichtbaus.

In der Halle tüfteln Wissenschaftler aus den sehr unterschiedlichen Bereichen Kunststoff, Metall, Textil und Mikrosystemtechnik gemeinsam daran, vergleichsweise leichte, aber gleichwohl stabile Bauteile zu entwickeln und zugleich deren Herstellung in großen Stückzahlen zu ermöglichen - ressourcenschonend und zu vertretbaren Kosten. Wie das geht? Vor allem durch den Einsatz neuer Werkstoffe und durch das Verschmelzen verschiedener Grundlagentechnologien, erläutert Dr.Jürgen Tröltzsch, der Geschäftsführer des Technologiezentrums.

Wie das beispielsweise im Automobilbau aussehen kann, zeigt das "Chemnitz Car Concept". An einem handelsüblichen VW-Kleinwagen wird dabei getestet und demonstriert, wie schwere Bauteile und herkömmliche Antriebstechniken durch leichte Werkstoffe und alternative Technologien ersetzt werden können. Das strategische Ziel: Ein möglichst ähnlich leistungsfähiges, aber deutlich leichteres Fahrzeug, das sowohl in der Serienherstellung als auch später im Betrieb wenig Energie und Rohstoffe verbraucht beziehungsweise Kohlendioxid produziert.

"Wir wollen zeigen, dass zahlreiche Fahrzeugkomponenten völlig neu gedacht und entwickelt, unter realen Testbedingungen erprobt und so auch in aktuellen Modellen der Automobilbranche verbaut werden können", sagt Alexander Hackert, der Projektverantwortliche. Bis zur Serienreife entwickelt haben die Forscher beispielsweise eine Felge aus Metallschaum und einem Werkstoff aus Kohlenstofffaser, die mit drei Kilogramm nur noch etwa halb so viel Gewicht auf die Waage bringt wie das Original aus Stahl. Knackpunkt: Ihre Herstellung ist derzeit noch etwa doppelt bis dreimal so teuer.

Auch in den Autositzen sehen die Forscher ein Potenzial, um Gewicht einzusparen. Statt herkömmlicher Polster und etlicher mechanischer und mechatronischer Komponenten zum Einstellen aller möglichen Parameter für optimalen Sitzkomfort setzen sie auf einen Sitz aus verschiedenen leichten Materialien. Der wird schon in der Herstellung ganz individuell auf den Körper und die Bedürfnisse des jeweiligen Fahrers zugeschnitten - bis hin zu einer von Haus aus an die Kopfform des Nutzers angepassten Kopfstütze.

Doch was nützen all die Gewichtseinsparungen, wenn allein die Batterien elektrogetriebener Fahrzeuge fünf, sechs Zentner wiegen und damit alle Reduktion wieder zunichte machen? Auch zu diesem Problem wird an der TU geforscht. Unter Federführung der Professur Alternative Fahrzeugantriebe soll der Test-Kleinwagen des Forschungszentrums zunächst auf einen elektrischen Antrieb mit zwei Motoren umgerüstet werden, erläutert Michael Schrank, wissenschaftlicher Mitarbeiter. "Um die Batterie zu entlasten, soll danach ein intelligentes Brennstoffzellen-System zum Einsatz kommen." Aber wird dafür nicht auch ein extrem stabiler Wasserstoff-Tank benötigt, der entsprechend mehr wiegt als ein herkömmlicher Benzintank? Ja, sagt Schrank. "Aber der von uns entwickelte ist dank des Einsatzes von Karbonfasern ein Drittel leichter als andere Wasserstofftanks."