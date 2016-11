Wo Zukunftsforscher die größten Chancen für Chemnitz sehen

Demografie, Mentalität, Standortfaktor Uni: Fachleute der Fraunhofer-Gesellschaft haben sich unter der Überschrift "Morgenstadt" intensiv mit Chemnitz beschäftigt. "Freie Presse" stellt einige Resultate der Analyse vor.

Von Michael Müller

erschienen am 21.11.2016



Wo steht die Stadt heute? Chemnitz verfügt bereits über eine demografische Struktur, wie sie andere Städte erst ab 2025 erwarten, heißt es im Ergebnisbericht des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO), der morgen öffentlich präsentiert werden soll. Nach 1989 verlor die Stadt ein Drittel ihrer Einwohner, der Altersdurchschnitt liegt mit 47Jahren vergleichsweise hoch. Nach Ansicht der Experten, die die Analyse durchgeführt haben, liegt darin auch eine Chance: Chemnitz kann schon heute als "Reallabor" für künftige demografische Entwicklungen dienen.

Ein weiteres Problem, das sich laut IAO auf mittlere Sicht als wichtiger Vorteil erweisen könnte: In keiner deutschen Großstadt ist mehr Stadtfläche pro Kopf verfügbar als in Chemnitz. Zehn Prozent der städtischen Flächen seien Industriebrachen, für die es noch keine Nutzungskonzepte gibt. Was sich aktuell vielfach als Mangel an Urbanität darstelle, biete zugleich beachtliche Entwicklungspotenziale - um in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft neue Mobilitätskonzepte, Technologien und Infrastruktur-Lösungen auszutesten, aber auch um Arbeit, Freizeit und Leben zeitgemäß und attraktiv miteinander zu verknüpfen. Als gelungenes Beispiel dafür wird in der Analyse die Schönherr-Fabrik genannt. "Andere Städte träumen von derlei Möglichkeiten", verdeutlicht Projektchef Bernd Bienzeisler.

Wo liegen die Stärken und Chancen von Chemnitz? Nach Ansicht der Analysten, die sich in Interviews und Workshops mit vielen Einheimischen unterhalten haben, aber auch auf eigene Beobachtungen zurückgreifen, nicht zuletzt in einer hohen Lebensqualität. "Von den Chemnitzern wird das oft gar nicht so wahrgenommen", sagt Bienzeisler. "Die Stadt ist grün, es gibt eine breite Schullandschaft, ein ähnlich vielfältiges und qualitativ hochwertiges Kulturangebot findet sich üblicherweise nur in Städten ab 500.000 Einwohnern." Die wirtschaftliche Basis gelte als gut, sowohl was die kommunalen Finanzen als auch die hier ansässigen Unternehmen betrifft. Und: Die Chemnitzer sind nach Jahren des Strukturwandels und Stadtumbaus erfahrener als andere im Lösen von Problemen.

Welche Schwächen werden ausgemacht? Die Anziehungskraft der Stadt ist bislang zu gering, um einen nachhaltigen Zuzug qualifizierter Menschen zu erreichen. Das hat nach Einschätzung des Fraunhofer-Teams nicht zuletzt auch mit dem Selbstbild der Chemnitzer zu tun, das als "kultiviertes Minderwertigkeitsgefühl" beschrieben wird. Als wesentlicher Faktor wird zudem die Entwicklung der Universität genannt. "Sie ist der zentrale Stellhebel, um mehr qualifizierte, junge Menschen in die Stadt zu holen", heißt es. Die vom Freistaat vorgesehene Beschränkung eines weiteren Ausbaus der Uni dürfte sich nach Einschätzung des Fraunhofer-Instituts negativ auf die Stadtentwicklung auswirken.

Was empfehlen die Experten? Die Stadtentwicklung sollte über die bisherigen Konzepte hinaus stärker als strategische Aufgabe verstanden und gemeinsam vom Rathaus und den verschiedenen Interessengruppen in Chemnitz angegangen werden, heißt es. Angeregt wird die Erarbeitung eines Masterplans "Chemnitz 2040", begleitet von Leuchtturmprojekten, die über die Stadt hinaus positiv für Aufmerksamkeit sorgen. Der Erfolg dessen dürfte sich vor allem daran messen lassen, ob es gelingt, Chemnitz für junge Menschen außerhalb der Region attraktiv zu machen, heißt es. Die Themen Universität und Forschung sollten zudem im Stadtbild stärker wahrnehmbar verankert, Förderprogramme zur Gewinnung junger Menschen und Fachkräfte aufgelegt bzw. ausgebaut werden. Um international bekannter zu werden, empfiehlt Fraunhofer, die vorhandenen Beziehungen ins Ausland ebenso zu vertiefen wie die Mitarbeit in internationalen Netzwerken.

Die Ergebnisse der Stadtanalyse werden morgen Abend um 18 Uhr im Foyer des Staatlichen Museums für Archäologie am Stefan-Heym-Platz präsentiert. Eintritt frei.