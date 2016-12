Wo die Stadt bis 2025 in den Sport investieren will

In den vergangenen sechs Jahren wurden mehr als 28 Millionen Euro für Trainings- und Wettkampfstätten ausgegeben - ohne CFC-Stadion. Die neuen Pläne sind noch umfangreicher - und mit anderen Prioritäten.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 06.12.2016



Die Wunschliste ist gigantisch. Investitionen in Höhe von insgesamt fast 120 Millionen Euro sind in einer Anlage zur neuen Chemnitzer Sportentwicklungsplanung bis zum Jahr 2025 aufgeführt, über die der Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch zu entscheiden hat. Sie wurden Handlungsempfehlungen entnommen, die das Institut für Angewandte Bewegungswissenschaften der TU Chemnitz auf Grundlage von Zustands- und Bedarfsanalysen ermittelt hat.

Die Investitionssumme wäre mehr als viermal so hoch wie im bisherigen ersten Planungszeitraum seit 2009. Bis Ende 2015 wurden laut Stadtverwaltung insgesamt reichlich 28 Millionen Euro hauptsächlich dafür ausgegeben, um in 32 Sportstätten die Bedingungen für den Schul- und Breitensport "wesentlich" zu verbessern.

Doch schon aus dem alten Sportentwicklungsplan, der 47 Maßnahmen umfasste, wurden zwölf davon nicht umgesetzt und finden sich jetzt im neuen Plan wieder. So wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 2025 sein, denn ein Großteil der aufgeführten Investitionswünsche ist von der Bewilligung von Fördermitteln abhängig und noch nicht in den städtischen Haushalten der nächsten Jahre eingeordnet. So ist beispielsweise ein neues Radsportvelodrom mit Ballsporthalle, das etwa 18 Millionen Euro kosten könnte, lediglich unter Punkt 32 von insgesamt 37 Maßnahmen im Sportforum aufgeführt.

Doch Bestandteil des Planes ist auch eine im Vergleich dazu überschaubare Liste mit Schwerpunktmaßnahmen und eindeutiger Prioritätensetzung: Von den sechs aufgeführten Vorhaben sind vier vor allem auf den Erhalt und die Verbesserung der Trainingsbedingungen für Leistungssportler am Olympiastützpunkt Chemnitz/Dresden gerichtet. Die beiden anderen Schwerpunkte sind die weitere Sanierung des Stadtbades und der Neubau eines Ganzjahresbades, das als Schwimmsportkomplex oder Kombi-Bad sowohl Sportlern als auch anderen Badegästen zur Verfügung stehen soll. Dafür sieht der Sportentwicklungsplan reichlich 13 Millionen Euro vor, die bis zum Jahr 2020 ausgegeben werden sollen.

Ebenfalls auf der Tagesordnung der Sitzung steht die Grundsatzentscheidung über den Standort dieses Ganzjahresbades. Nachdem die Stadtverwaltung einen energieeffizienten Neubau neben der Eissporthalle am Küchwald bevorzugt hatte, favorisiert sie jetzt - nachdem das Bundesumweltministerium eine Förderung der Küchwald-Variante als "Kommunales Klimaschutz-Modellprojekt" abgelehnt hat - wieder den Umbau des Freibades Bernsdorf.

Im Bereich des Leistungssports ist der Neubau einer 400-Meter-Eisschnelllaufbahn mit Teilüberdachung im Eissportkomplex am Küchwald das aufwendigste Vorhaben. Reichlich 18 Millionen Euro, davon knapp 15 Millionen Euro Fördermittel, sollen dafür von 2017 bis 2020 bereitgestellt werden.

Zweitteuerstes Leistungssport-Projekt, das zum Erhalt der Landes- und Bundesstützpunkte sowie des Titels "Eliteschule des Sports" für Sportgymnasium und Sportoberschule nötig sei, ist die Teil-Rekonstruktion und -Sanierung des Hauptstadions im Sportforum. Von den geschätzten Kosten in Höhe von rund 6,4 Millionen Euro erwartet die Stadt knapp 1,8 Millionen Euro an Fördergeld. Ebenfalls für den Erhalt des Bundesstützpunktes soll die Männer-Kunstturnhalle im Sportforum 2018/19 um einen etwa 5,6 Millionen Euro teuren Anbau erweitert werden.

Der Bundesstützpunkt Schwimmen soll mit Investitionen in die Schwimmhalle im Sportforum gesichert werden. Neben der Erneuerung von Badewassertechnik und Lüftungsanlage und der Sanierung des Funktionsgebäudes für 1,75 Millionen Euro - die Hälfte davon Zuschüsse - in den Jahren 2017 bis 2019 soll nach 2020 ein Anbau mit Sanitär- und Umkleideräumen sowie Zuschauertribüne errichtet werden.

Der Leiter des Olympiastützpunktes, Thomas Weise, begrüßt in einer Stellungnahme diese Pläne, fordert aber zugleich vor allem bei der Eisschnelllaufbahn "sichtbare Aktivitäten" in den Jahren 2017/18, um den Bundesstützpunkt über 2018 hinaus zu erhalten. Zudem vermisse er eine klare Aussage zum Haus des Sports als neues Domizil des Olympiastützpunktes auf dem Gelände des Sportforums. Die Stadt hat dafür rund 1,4 Millionen Euro, davon 850.000 Euro Fördergeld, für die Jahre 2017 bis 2019 eingeordnet.