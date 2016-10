Wo die Stadt demnächst investieren will

Während sich vielerorts im Stadtgebiet Kräne drehen, werden im Rathaus bereits nächste Bauvorhaben geplant. Doch nicht überall ist die Vorfreude ungetrübt.

Von Michael Müller

erschienen am 25.10.2016



Wenn es um die Frage geht, wofür die Stadt ihr Geld ausgibt, dann fühlte sich der Chemnitzer Sport in den zurückliegenden Jahren so manches Mal benachteiligt. Kultureinrichtungen erhielten viel mehr Unterstützung, lautete ein Vorwurf; im Vergleich zu den sonstigen Ausgaben für den Sport fließe zu viel Geld ins neue Fußballstadion ein anderer.

Derzeit diskutieren Stadtverwaltung und Stadträte, welche Investitionen in den kommenden Jahren auf den Weg gebracht oder umgesetzt werden sollen. Grundsatzentscheidungen über dreizehn größere Projekte im Umfang von fast 13,4 Millionen Euro stehen demnächst auf der Agenda. Sechs davon entfallen auf den Bereich Sport. Mit einem Investitionsumfang von 5,4 Millionen Euro sind dort diesmal die meisten Ausgaben vorgesehen.

Allein anderthalb Millionen Euro sind für die Sanierung zweier Turnhallen unweit der Markersdorfer Straße im Gespräch. "Beide Hallen befinden sich in einem stark abgenutzten Zustand und müssen energetisch saniert werden", heißt es aus dem Rathaus. Eine Halle werde momentan noch genutzt, die andere ist nach mehreren Einbrüchen und wegen Feuchteschäden am Fußboden bereits seit einiger Zeit gesperrt.

Als zweites große Vorhaben im Bereich Sport wird mit 1,75 Millionen Euro die Sanierung des Funktionsgebäudes und die Erneuerung von Lüftungs- und Badewassertechnik in der Schwimmhalle im Sportforum genannt. Weitere 1,42 Millionen Euro sind für die die Unterbringung des Olympiastützpunkts Chemnitz im einstigen Sportinternat an der Reichenhainer Straße vorgesehen. Das jetzige Gebäude befinde sich in einem äußerst maroden Zustand und entspreche in keiner Weise mehr den Anforderungen an Standsicherheit, Brand- und Wärmeschutz, begründet das Baudezernat das Vorhaben. Künftig solle der Olympiastützpunkt, der die Betreuung der in Chemnitz trainierenden Top-Leistungssportler organisiert, in einer Etage des zukünftiges "Haus des Sports" untergebracht werden. Außerdem im Sportforum geplant ist die Erneuerung von Sicherheitstechnik in der Leichtathletikhalle. Kalkulierte Kosten: 264.400 Euro.

Wie schon in den zurückliegenden Jahren erneut im Investitionsprogramm: das Stadtbad. Diesmal sollen für 250.000 Euro mehrere Großfilter für die Wasseraufbereitung ausgetauscht werden. In welchem Umfang dadurch zusätzliche Schließzeiten auf die Nutzer zukommen, ist noch unklar.

Der mit knapp 5,1 Millionen Euro zweitgrößte Ausgabenblock soll auf Sanierungsarbeiten an mehreren Schulen und die beabsichtigte neue Kindertagesstätte in Glösa entfallen. Allein für sie werden drei Millionen Euro veranschlagt. Zudem sollen an der Josephinenschule in Schloßchemnitz nach Abschluss der Sanierung des Nachbargebäudes Decken ertüchtig werden (750.000 Euro), an der Ludwig-Richter-Schule in Hilbersdorf ist die Sanierung von Umkleidebereichen und der Außenanlagen geplant (650.000 Euro).

An der Oberschule Gablenz schließlich soll für 660.000 Euro die 2015 begonnene Trockenlegung fortgesetzt werden. Laut Schulleiter Joachim Kindler dürfte das nicht ohne Probleme vor sich gehen. "Mehrere Unterrichtsräume wären betroffen, da werden wir uns über Ausweichmöglichkeiten verständigen müssen", sagte er. Denkbar aus seiner Sicht: Schulcontainer oder aber die teilweise Verlegung von Unterricht in ein anderes Schulgebäude.