Wo es nicht nur auf die inneren Werte ankommt

Während Julia Richter und Marko Fürbaß im Alltag durch ihr gemeinsames Hobby verbunden sind, macht eben dieses sie jetzt zu Konkurrenten.

Von Nico Adam

erschienen am 27.01.2017



Hutholz. Seit vielen Jahren hat Julia Richter von einem eigenen Auto geträumt, aber nicht von irgendeinem. Sie hatte eine bestimmte Marke im Kopf. Ein BMW sollte es unbedingt sein. Diese Leidenschaft hat die Chemnitzerin geerbt: Ihr Großvater infizierte sie mit dem "BMW-Virus". "Seit ich klein war, wollte ich so ein Auto fahren wie mein Opa." Doch in einem Punkt unterscheiden sich Julia Richter und ihr Großvater doch deutlich - in der Begeisterung, das Fahrzeug zu verändern. Während der Opa seit einem Vierteljahrhundert seine Autos im Originalzustand fährt, hat die Enkeltochter bereits kurz nach dem Kauf mit den ersten Umbauten begonnen.

Besonderes Augenmerk legt sie auf das Äußere. Nach dem Umlackieren von Silber auf Marakesch-Braun wurde ein Gewindefahrwerk eingebaut, mit dem der Fahrer regeln könne, wie stark das Auto tiefer gelegt wird. Jetzt soll auch das Innenleben einen neuen Stil erhalten, so Richter. Beim Interieur will die 29-Jährige, die in Hutholz zuhause ist, von Grau zu Schwarz wechseln. Bis jetzt hat Julia Richter um die 2000Euro in ihren BMW gesteckt, schätzt sie. Sie bastelt an ihrem Wagen, so oft sie Zeit hat. Wodurch sie angetrieben wird? Es sei die pure Freude zu sehen, wenn wieder etwas neu am Auto ist. Dabei muss sie nicht allein in der Garage grübeln. Sie ist Mitglied im Chemnitzer BMW-Club. Dort hat sie nicht nur Freunde gefunden, die ihr jederzeit beim Umbau helfen, wie sie erzählt, sondern auch Gleichgesinnte. Ihnen müsse sie nicht lange erklären, warum das Auto nie lange im selben Zustand bleiben kann, weshalb es immer wieder in den Fingern juckt.

Zu den Clubfreunden gehört Mitbegründer Marko Fürbaß. Auch er legt besonderen Wert auf die Karosse seines Autos. Das Motto des Autoliebhabers: "Wer langsam fährt, wird länger gesehen." Seinen BMW E36 besitzt der Hobbytuner seit sechseinhalb Jahren und fast genau so lange gestaltet er diesen auch um. In den vergangenen sechs Jahren hat Marko Fürbaß um die 30.000 Euro in sein Auto investiert, wie er selbst sagt. "Das meiste Geld geht bei den Lackierungen und Umgestaltungen drauf." Er hat ein Auge fürs Detail: Das Innere und Äußere des Fahrzeugs müssen bei ihm immer zusammen passen. Deshalb wurden nicht nur die Sitze zweimal umgesattelt, sondern auch die Lackierung bereits dreimal geändert - aktuell funkelt das Auto in Blattgold.

Trotz des Aufwands und der hohen Kosten ist noch nicht Schluss für den Bastler aus Leidenschaft. Als nächstes Projekt steht der Umbau des Kofferraums an. Da in Zukunft das Fahrzeug nur noch als "Sonntagsauto" genutzt werden soll, will Marko Fürbaß eine größere Soundanlage einbauen. Dafür will er vor allem die Wintermonate nutzen. In dieser Zeit steht sein Wagen in einer Lugauer Garage, wo jederzeit gebastelt werden kann. Mit dem außergewöhnlichen Aussehen seines Autos will der Hobbytuner aus Hutholz vor allem eines: sich von der breiten Masse abheben.

Das will auch seine Vereins-Mitstreiterin Julia Richter. Im Club vereint, sind sie jetzt plötzlich Konkurrenten. Beide BMW-Liebhaber bewerben sich um einen der 15 Standplätze, die beim Chemnitzer Autosalon im März nur für Tuningfans reserviert sind. Doch trotz des Wettstreits sehen sich Fürbaß und Richter nicht als Widersacher, wie sie versichern. Womöglich schaffen es ihre Autos sogar beide auf die Bühne des Autosalons. Eine Jury wird entscheiden.