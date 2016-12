Wohnungseinbrüche: Chemnitz mit stärkstem Anstieg in Sachsen

Die Polizei erwartet für 2016 ein Zehn-Jahres-Hoch. Zugleich geht die Aufklärungsquote zurück. Liegt das auch an fehlendem Personal?

Von Michael Müller

erschienen am 09.12.2016



Die Anzahl der Einbrüche in Wohnungen und Eigenheime in Chemnitz dürfte in diesem Jahr den höchsten Stand seit langem erreichen. Das geht aus Zahlen der Polizei hervor, die Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) auf eine Anfrage der AfD vorgelegt hat. Demnach wurden im Stadtgebiet allein bis September dieses Jahres fast 300Wohnungseinbruchdiebstähle gezählt. Das waren mehr als im gesamten Jahr zuvor und so viele wie zuletzt 2012. Damals waren - von Januar bis Dezember- mit 299Fällen die meisten Einbrüche der vergangenen zehn Jahre gezählt worden. Ihre Anzahl hatte sich seinerzeit innerhalb eines Jahres in etwa verdoppelt.

Von ähnlich dramatischen Steigerungsraten ist Chemnitz mit einem Plus von bislang gut sieben Prozent derzeit weit entfernt. Doch die Tendenz ist eindeutig: Nirgendwo sonst in Sachsen ist die Anzahl der Wohnungseinbrüche in diesem Jahr derart in die Höhe gegangen wie hier. Auch die Nachbarlandkreise Zwickau und Erzgebirgskreis lagen Ende des dritten Quartals bereits über den Werten des Vorjahres - anders als alle anderen Regionen in Sachsen. Die meisten Delikte wurden mit 1139 bzw. 539 Fällen in Leipzig und Dresden gezählt. Chemnitz folgt dahinter.

Setzt man die Anzahl der Straftaten jeweils ins Verhältnis zur Einwohnerzahl, ergibt sich ein noch ungünstigeres Bild. Mit rund 1,2Wohnungseinbrüchen pro 1000Einwohner lag die Stadt in den ersten drei Quartalen an vorletzter Stelle. Nur in Leipzig war das statistische Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden, noch größer.

Die Polizei erklärt das vergleichsweise schlechte Abschneiden auch mit einem Sondereffekt, der sich in der Statistik niederschlägt: Der Anstieg sei nicht zuletzt Resultat einer Serie, die seit Herbst 2015 bis ins Frühjahr hinein die Polizei beschäftigt hat, sagte eine Sprecherin auf "Freie Presse"-Anfrage. "Wir verzeichnen im Laufe der Jahre immer wieder derartige Schwankungen."

Doch auch bei der Aufklärungsquote schneidet Chemnitz derzeit nicht gerade positiv ab. Laut Innenministerium werden von 100Wohnungseinbrüchen hier nur etwa 17aufgeklärt. Das ist der zweitschlechteste Wert im gesamten Freistaat und weniger als halb so viel wie im erfolgreichsten Landkreis (Sächsische Schweiz/Osterzgebirge: 37,1 Prozent).

Wie das kommt? Laut Polizei vor allem durch eine Vielzahl von Einbruchsversuchen, bei denen kaum Spuren zu verzeichnen sind. Zudem habe man es zunehmend mit professionell agierenden Tätern zu tun, die generell wenig Spuren hinterlassen, schnell vorgehen und Dinge mitnehmen, die sich schwer zurückverfolgen lassen, wie etwa Geld oder Schmuck. Doch auch der Personalabbau in den zurückliegenden Jahren spielt offenbar eine Rolle. "Sicherlich kann man diesen Aspekt nicht außen vor lassen", heißt es.

Insgesamt konnte die Polizei bis Ende September in der Stadt 52Tatverdächtige ermitteln, neun von ihnen waren keine Deutschen. Mit einer Ausländerquote von gut 17Prozent liegt Chemnitz unter dem sächsischen Schnitt von 22,5Prozent. In Mittelsachsen, dem Leipziger Land und im Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge geht sogar jeder dritte aufgeklärte Wohnungseinbruch auf das Konto von Tatverdächtigen, die nicht aus Deutschland stammen.

Neben reisenden Tätergruppen, so die Polizeisprecherin, gebe es professionelle heimische Täter ebenso wie Gelegenheitseinbrecher aus dem benachbarten Ausland sowie hiesige Täter, für die reine Beschaffung das Motiv ist. "Große Chancen für eine Aufklärung haben wir stets, wenn Täter auf frischer Tat gestellt werden können", betonte sie. "Deshalb ist es für uns sehr wichtig, dass die Bürgerschaft aufmerksam ist. Lieber einmal mehr den Polizeinotruf wählen als zu wenig."