Zerstörerische Liebe und Wow-Effekt

Katka Kurze ist seit dieser Spielzeit am Chemnitzer Schauspielhaus engagiert. Schon spielt sie die Titelrolle in Kleists "Penthesilea". Das ist für sie auch aus einem anderen Grund ein verrückter Zufall.

Von Jana Peters

erschienen am 21.10.2016



Katka Kurze hat wichtige Fragen des Lebens früh geklärt. Tänzerin oder Schauspielerin? Das sei für sie eine schwierige Entscheidung gewesen. Im Alter von fünf Jahren habe sie vielleicht noch geschwankt, "aber mit sechs wollte ich dann wahnsinnig gern Schauspielerin werden", sagt sie. Auf den ersten Blick könnte man meinen, das hätte gar nicht anders kommen können. Denn Kurzes Eltern sind beide Schauspieler. Doch das sei mitnichten der Grund gewesen. Vielmehr hätten die Eltern gehofft, dass das nur so eine Phase ist. Schließlich sei Theater immer ein Tanz am Abgrund, sozial und wirtschaftlich gesehen. "Meine Eltern haben sehr gehofft, dass sich das irgendwann erledigt", sagt sie.

Doch stattdessen begann die in Dresden Geborene ihre Schauspielausbildung mit 15 Jahren an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Es folgten Engagements in der Hauptstadt, in Potsdam, Cottbus und Dresden. Seit 2009 war Kurze am Theater Basel engagiert und seit dieser Spielzeit ist sie neu engagiert in Chemnitz. In der vergangenen Saison hatte sie bereits eine Gastrolle in Molières "Der Menschenfeind".

Nach Chemnitz zu kommen ist für Kurze eine Art Reise in die Vergangenheit. Denn ihre Eltern wurden hier geboren, ihre Großmutter, Inge Baser, war hier Tänzerin und Choreografin. "Ich habe hier viele Kindheitserinnerungen", sagt sie. Die Stadt berühre sie einfach, auch wenn sie erst im Sommer auf den Kaßberg gezogen ist und noch für Gastrollen nach Basel pendelt. Als sie in der Besetzungsliste für Heinrich von Kleists "Penthesilea" ihren Namen hinter der Titelrolle sah, sei ihr einfach nur "wow" durch den Kopf geschossen. Das sei großartig, aber auch eine Verantwortung, der sie sich mit viel Respekt stelle. Ein Zufall am Rande: Mit zwölf Jahren spielte Kurze ihre erste Rolle am Staatsschauspiel Dresden - als Rosenmädchen in "Penthesilea". Ein verrückter Zufall sei das schon, sagt sie, gleichwohl man es natürlich nicht vergleichen könne.

Die Inszenierung von Regisseurin Johanna Schall am Schauspiel Chemnitz, die am Samstag Premiere feiert, beschreibt sie als klug und emotional. Ihre Penthesilea beschreibt Kurze als eine Frau mit großem Bewusstsein für ihre Herkunft und Verantwortlichkeit, mit einem hohen Anspruch an sich selbst. "Sie ist ihr Hauptproblem", sagt die Schauspielerin. Penthesilea ist die Königin der Amazonen, die sich in Achill (Stefan Migge) verliebt, was sie aber laut den Gesetzen ihres Staates nicht darf. Der Zuschauer erlebe, wie sie einen Weg sucht, diese Liebe zu leben - und ihn nicht findet. Penthesilea zerstöre, was sie liebt, weil es keine Möglichkeit gebe, die Liebe im Glück zu leben.

Warum man sich das heutzutage noch ansehen sollte? Weil es immer ergreifend sei, daran teilzunehmen, wie sich zwei Menschen verlieben. Das Drama sei eine schöne, traurige Geschichte. Außerdem würden auch heute aufgrund von Politik, Religion, Doktrinen und Systemen wahnsinnige Dinge passieren, bei denen der Mensch auf der Strecke bleibe, wenn er sich nicht unterordnet. Auch um die Frage, wie man mit etwas umgeht, das sich seiner eigenen Prägung entzieht, gehe es im Stück. "Das sind spannende Themen, mit denen man sich auch mal einen Abend lang beschäftigen kann."