Zum Geburtstag: OB arbeitet und CVAG-Mann lässt sich feiern

Barbara Ludwig (Foto), Oberbürgermeisterin, feierte am Mittwoch ihren 55. Geburtstag. Große Fete? Pustekuchen. An ihrem Ehrentag leitete sie stattdessen eine Marathonsitzung des Stadtrates, in der unter anderem über den Haushalt der Stadt abgestimmt wurde. Bis 23.10 Uhr hockten die Räte über den Beschlussvorlagen. Barbara Ludwig leitete die Sitzung in einem Blumenmeer. Zu Beginn der Zusammenkunft gab es bunte Sträuße von den Fraktionen. Auch Bürgermeisterkollege Miko Runkel hatte blühende Geburtstagsgrüße im Gepäck: "Mit herzlichen Grüßen von den Delegierten des Deutschen Städtetages in Dresden", richtete er aus. Privat schenkte er seiner Chefin eine Flasche Wein.

Stefan Tschök, Sprecher des Chemnitzer Verkehrsbetriebes CVAG, feierte ebenfalls Geburtstag. Am Montag wurde er 60. Er feierte mit 60 Geschäftspartnern in den Räumen der Werbeagentur Haus-E an der Brückenstraße. Unter anderem freute er sich über eine gerahmte Sonderseite der "Freien Presse", in der es ausschließlich um ihn ging. "Das gute Stück kommt in mein Büro", sagte er zur Übergabe erfreut. Noch mindestens drei Jahre lang will er die Unternehmenskommunikation der Verkehrsbetriebe leiten. "Trotzdem wünsche ich mir zum Geburtstag nebenher viel Zeit für Kulturerlebnisse und Literatur." Tschök hat in den vergangenen Jahren zwei Romane veröffentlicht, ein drittes Buch liegt druckreif in der Schublade. Die Privatparty zu seinem Geburtstag wird morgen gefeiert. "Ganz stilecht", so Tschök. "Mit der Familie fahre ich in einer historischen Straßenbahn durch Chemnitz."

Claudia Müller-Kretschmer (Foto),klassische Sängerin mit Diplom, hat eine besondere Rolle ergattert. Die Chemnitzerin spielt die Jeanny im Musical "Falco". Im Januar hatte die durch Europa tourende Produktion Weltpremiere. Und schon jetzt sind für die insgesamt 94 Shows weit mehr als 100.000 Tickets verkauft. Im April gastiert das Musical in der Stadthalle. "Auf diesen Termin freue ich mich riesig", so Claudia Müller-Kretschmer. Falco-Musicalerfahrung hat sie schon. In der Zeit von 2005 bis 2007 spielte sie in der Chemnitzer Oper im Pop-Musical "FMA - Falco meets Amadeus" mit. Müller-Kretschmer wurde die musikalische Laufbahn in die Wiege gelegt. Sie ist die Tochter des Chemnitzer Theaterwerkstatt-Leiters und Opernsängers Wieland Müller.

Uwe Wirkner, Betriebsleiter im Mitropa-Nachfolgeunternehmen SSP Deutschland, hat sich zum Jahresende in den Ruhestand verabschiedet. Der Mann war seit 1968 ununterbrochen beim ehemaligen Reichsbahn-Bewirtungsunternehmen beschäftigt. "Ich habe als Kochlehrling im Karl-Marx-Städter Hauptbahnhof begonnen. Das war damals noch ein Betrieb mit eigener Fleischerei und Konditorei sowie mehreren Restaurants", sagt er. Als Ausbilder hatte er mehr als 200Lehrlinge unter seine Fittiche genommen. Bis Dezember war der Chemnitzer Betriebsleiter für die Standorte Chemnitz, Gera, Weimar, Hermsdorfer Kreuz und Zwickau. Gleich nach der Wende gründete er dort gemeinsam mit vielen Kollegen den Zwickauer Köcheverein neu, gehört diesem bis heute an. Wie dessen Ehrenvorsitzender Werner Hergert ist Uwe Wirkner kürzlich 65Jahre alt geworden. Den Geburtstag haben die beiden diese Woche zusammen mit Vereinsmitgliedern und weiteren Gästen im Hotel Meerane gefeiert. Das Haus verwandelten sie für diesen Abend in eine Mitropa-Gaststätte. Die Tische waren mit originalem Geschirr eingedeckt. Auf der Speisekarten standen - genau wie vor 30Jahren - unter anderem ukrainische Soljanka, Schnitzel mit Setzei und Griesgrütze als Dessert. Besonderer Hingucker: Eine von Uwe Wirkner gestaltete Mitropa-Ausstellung. In der zeigte er unter anderem einen silbernen Mitropa-Kaffeefilter von 1927, Plastik-Geschirr aus der Selbstbedienung und alte Kassenblöcke. Sogar Porzellan, das die Mitropa auf Eisenbahnfähren auf der Ostsee verwendet hatte, fehlte dabei nicht. (vim)