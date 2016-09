Am Blitzen scheiden sich die Geister

Die Stadt Schwarzenberg setzt darauf, mit mobiler Verkehrsüberwachung zu mehr Sicherheit auf den Straßen beizutragen. Auf immer wieder zu hörende Abzock-Vorwürfe reagiert die Kommune mit Fakten.

Von Frank Nestler

erschienen am 20.09.2016



Schwarzenberg. Der Mann hat es eilig, will seinen Sohn vom Fußballtraining abholen. Es ist ein Wochentag, abends. Die Schneeberger Straße durchs Schwarzenberger Industriegebiet Neuwelt ist frei, nicht mal Gegenverkehr in Sicht. Also tritt der Mann aufs Gaspedal. Dann zuckt er zusammen: "Verdammt, geblitzt ..."

Der Bußgeldbescheid kommt mit der Post. "Ist das nicht reine Schikane, abends halb neun dort zu blitzen?", fragt der Mann am Lesertelefon der "Freien Presse". Gegenfrage: "Wie schnell waren Sie denn?" Antwort: "Na ja, 75 km/h nach Abzug der Toleranz." Erlaubt sind 50 km/h.

Wer sich an das geltende Tempolimit hält, hat nichts zu befürchten. Dass aber nicht nur vor Schulen, Kindergärten oder in Tempo-30-Zonen, sondern auch an Stellen wie der Schneeberger Straße ab und zu kontrolliert wird, erklärt Tilo Weiß, Leiter des städtischen Ordnungsamtes, so: "Mobile Verkehrsüberwachung setzt auf vorbeugende Wirkung. Die Unfallhäufigkeit an einer Stelle ist nur ein Kriterium." Die Schneeberger Straße mit ihren zahlreichen Grundstückszufahrten werde vor allem abends und nachts oft als Rennstrecke missbraucht. Spitzenwert der in diesem Jahr bereits registrierten Temposünden waren laut Weiß 123 km/h. "Dafür werden unter anderem zwei Monate Fahrverbot und ein hohes Bußgeld fällig."

Im Stadtgebiet von Schwarzenberg - einschließlich Bermsgrün, Erla-Crandorf, Grünstädtel und Pöhla - weist die aktuelle Liste 42 Messstellen aus. "33 haben wir in diesem Jahr schon bedient", so Weiß. Dazu gehörte auch der verkehrsberuhigte Bereich vor der Grundschule in Erla- Crandorf. Maximal 10 km/h sind da zulässig, "Rekord" waren 47 km/h. "Wir sind der Stadt und der Polizei sehr dankbar für ihre Kontrollen", sagt Schulleiterin Manuela Kunert. Unter den zu schnell Fahrenden seien sogar Eltern von Grundschülern gewesen. "Die ertappten Mütter und Väter haben sich aber alle einsichtig gezeigt", weiß Kunert. Krass sei gewesen, dass auf dem Beifahrersitz eines gestoppten Autos ein nicht angeschnalltes Kleinkind saß, das in die nahe Kita gebracht werden sollte. "Gegen weitere Kontrollen haben wir absolut nichts einzuwenden."

In einer Umfrage im Altkreis Schwarzenberg hatte die "Freie Presse" jüngst auch wissen wollen, was die Leute vom Errichten stationärer Geschwindigkeitsmessgeräte halten, ähnlich den festen Blitzern an der B 101 zwischen Aue und Lauter, an der B 169 in Aue und an der B 93 in Schneeberg. Das Nein hat in den knapp 400 ausgefüllten Fragebögen überwogen: 54,5 Prozent lehnen die "Starenkästen" ab, sieben Prozent machten dazu keine Angaben. Doch immerhin 38,5 Prozent befürworten solche stationären Geräte. Für die mobile Überwachung werden als Schwerpunkte immer wieder Kindertagesstätten, Schulen und Ein- kaufszentren genannt, auch gefährliche Straßenabschnitte, die zum Beispiel kurvenreich sind oder keinen Fußweg aufweisen. So komme dann auch kein Verdacht der ständig zunehmenden Abzockerei auf. Solche Vorwürfe kann Tilo Weiß für die Stadt Schwarzenberg ohnehin entkräften. "2011 nahm die Kommune durch das Ahnden von zu schnellem Fahren knapp 66.000 Euro ein, voriges Jahr waren es etwa 36.000 Euro."

Wer erwischt wird, ist trotzdem sauer. Die Möglichkeit dazu besteht in Schwarzenberg und seinen Ortsteilen 2016 noch einige Male. Der Dienstleister German Radar hat einen von zehn vertraglich vereinbarten Messtagen à sechs Stunden offen. Bei den bisher neun Einsätzen wurden 1446 zu ahndende Tempoüberschreitungen registriert. Die Stadt hat sich für 2016 mit ihrer eigenen Anlage insgesamt 240 Messstunden vorgenommen. Davon sind erst 159 Stunden absolviert. Ergebnis: 3883 Fälle, die verfolgt werden.

Wenn in Johanngeorgenstadt geblitzt wird, dann meist in Eigeninitiative der Landespolizei - "und zu fünf Prozent nach Hinweisen von uns", erklärt Bürgermeister Holger Hascheck. Blitztechnik und Personal mal von Schwarzenberg zu leihen, sei bisher nicht mal Gedankenspiel.