Brand zerstört mehr als 100 Jahre altes Wohngebäude in Rittersgrün

Sirenen der Feuerwehr schrecken den 49-jährigen Hauseigentümer aus dem Schlaf. Der Mann will noch selbst löschen. Aber letztlich sind sogar die Einsatzkräfte machtlos.

Von Frank Nestler und Heike Mann

erschienen am 24.01.2017



Rittersgrün. Auf dem Schnee im Hof von Holger Seltmanns Haus am Halbemeiler Weg in Breitenbrunns Ortsteil Rittersgrün sind überall Rußflocken verteilt. In der Luft liegt Brandgeruch. Mehrere Stunden vorher ist das Haus des Nachbarn ein Raub der Flammen geworden. Die Ruine qualmt noch immer. Holger Seltmann war derjenige, der die Rettungsleitstelle alarmierte. "Meine Mutter hat den Rauch überm Haus bemerkt", sagt er. Wenig später waren Flammen zu sehen. Der Nachbar habe noch versucht, selbst zu löschen. Aber das Feuer breitete sich in dem mehr als 100 Jahre alten, aus Holz erbauten Haus schnell aus. Der Nachbar habe erzählt, erst durch die Sirenen der Feuerwehr wach geworden zu sein. Seine Ziegen, sein Auto und seinen Kleintraktor konnte er noch in Sicherheit bringen. Wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung wurde der Mann später vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 4.45 Uhr waren gestern die Feuerwehren aus der Region zu einem Dachstuhlbrand in Rittersgrün gerufen worden. Als die Wehren eintrafen, brannte dieses Gebäude - nur einen Steinwurf vom Rittersgrüner Depot entfernt - bereits in voller Ausdehnung. Trotzdem kämpften die Feuerwehrleute an mehreren Stellen und von der Drehleiter aus gegen die Flammen an. "Wir hatten rund 70 Einsatzkräfte hier", erklärt Breitenbrunns Gemeindewehrleiter Gunar Escher. Angerückt waren die Wehren aus Rittersgrün, Breitenbrunn, Antonshöhe, Tellerhäuser und Schwarzenberg, dazu Rettungswagen, Notarzt, Schnelleinsatzgruppe des DRK und Polizei. "Trotz der fast 15 Grad minus war die Bereitstellung von Löschwasser gesichert. Nur bei einem Unterflurhydranten mussten wir mal mit etwas Hitze nachhelfen", sagte Escher. Er nutzte den tragischen Anlass zum Appell, auch bei Schnee und Eis die Zugänglichkeit der Hydranten und anderer Löschwasser-Entnahmestellen für den Fall der Fälle zu gewährleisten.

Der Hauseigentümer ließ sich schon nach kurzer Zeit wieder aus dem Krankenhaus entlassen, war jedoch für die Gemeindeverwaltung Breitenbrunn zunächst nicht zu erreichen. Bürgermeister Ralf Fischer: "Dass wir dem Mann helfen wollen, steht natürlich außer Frage. Er hat bei dem Brand ja fast alles verloren. Wir wollen in Absprache mit ihm ein Hilfsprogramm schneidern, stellen ihm, wenn er das will, erst mal Sachen des täglichen Bedarfs zur Verfügung. Eine Wohnung könnten wir ihm auch schnell vermitteln."

Zu Brandursache und Schadenshöhe konnte die Polizei noch nichts sagen. Sobald die Feuerwehr die Ruine freigegeben hat, nehmen die Ermittler ihre Arbeit auf, hieß es. Ausgangspunkt könnte die Heizung gewesen sein. Da sei das Feuer laut Anwohnerbeobachtung ausgebrochen.

Mehr Bilder im Internet unter:

www.freiepresse.de/brand230117