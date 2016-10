Deutsche und Tschechen setzen Meilensteine bei Zusammenarbeit

Breitenbrunn in Sachsen und Boží Dar in Böhmen verwirklichen - unterstützt durch die EU - seit Jahren gemeinsame Projekte. Für weitere, mit 5,68 Millionen Euro geförderte Vorhaben bis 2019 haben die Partner jetzt die Weichen gestellt.

Von Frank Nestler

erschienen am 22.10.2016



Breitenbrunn. Die deutsch-tschechische Grenzregion erhält im Bereich Zentrales Erzgebirge bis Mitte 2019 weitere touristische Impulse. Dass die damit verbundenen Vorhaben von Breitenbrunn in Sachsen sowie von Boží Dar/Gottesgab und Jáchymov/St. Joachimsthal in Böhmen finanziell gesichert sind, wurde gestern offiziell bestätigt: Die Partner, darunter aus den Kommunen und von der Sächsischen Aufbaubank, setzten im Sportpark Rabenberg ihre Unterschriften unter die Fördermittel-Zuwendungsverträge.

"Wir sind sehr froh, dass die intensiven Vorarbeiten, auch über die Grenze hinweg, jetzt solche Früchte tragen", erklärte Breitenbrunns Bürgermeister Ralf Fischer. "Die Europäische Union ist davon überzeugt, dass unsere Gemeinschaftsprojekte den Natur- und Kulturtourismus in der Region voranbringen." Das lässt sich auch in Zahlen ausdrücken, fließen doch für zwei Großprojekte, die aus mehreren lokalen Meilensteinen bestehen, insgesamt zirka 5,68 Millionen Euro Förderung.

Im Breitenbrunner Ortsteil Rittersgrün soll als ein Meilenstein bereits bis Ende 2017 das Empfangsgebäude des Sächsischen Schmalspurbahnmuseums saniert werden. Dafür sind knapp 1,35 Millionen Euro veranschlagt. Der Vorsitzende des Betreibervereins, Bernd Kramer, bewertet die Fördermittel-Bestätigung als "überraschende und erfreuliche Nachricht", weiß aber, dass daraus enorme Aufgaben erwachsen. "Es geht ja nicht nur um bauliche Fragen, sondern auch um das Umsetzen inhaltlicher Ideen." Beim Verwirklichen des neuen Museumskonzepts werden die Landesstelle für Museumswesen und externe Wissenschaftler einbezogen. Mit Hilfe der jetzt bestätigten Fördermittel können zudem ein Abenteuerspielplatz zum Thema Bahn sowie Restaurierungen an Schmalspur-Schienenfahrzeugen in Angriff genommen werden - jeweils bis Ende 2018.

"Mit Boží Dar haben wir ja schon seit einigen Jahren Projekte umgesetzt, nicht nur im touristischen Bereich, sondern zum Beispiel auch in Sachen Feuerwehr", sagt Bürgermeister Fischer. Dabei entwickelten sich gut funktionierende Kontakte, von denen nun Jáchymov als ein weiterer Partner profitiere. "Wenn die Bibliothek der Lateinschule in den rekonstruierten Räumen ausgestellt werden kann, hat die Stadt einen neuen Anziehungspunkt", ist der Breitenbrunner sicher. "Und das lockt Touristen, die auf beiden Seiten der Grenze willkommen sind."