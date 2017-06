Heimatliebe, die unter die Haut geht

Anker, Kompass, Vögel, Blumen und Ornamente - alles schon gesehen als Tattoo. Doch jetzt trägt ein junger Mann aus Schwarzenberg das Konterfei von Anton Günther auf dem Oberarm. Und das keineswegs grundlos.

Von Beate Kindt-Matuschek

erschienen am 08.06.2017



Schwarzenberg. Konrad Egermann hat keine Wette verloren, sondern sich sehr bewusst für ein bislang eher ungewöhnliches Tattoo entschieden: Der 30-jährige Schwarzenberger trägt heute ein Porträt des im Erzgebirge sehr beliebten Heimatdichters Anton Günther auf seinem Oberarm. Und dieses Konterfei ist so filigran und bildhaft gestochen, dass es wahrlich heraussticht.

Das Tattoo ist Heimatliebe, die unter die Haut geht - zwar nur wenige Millimeter, aber dennoch sichtbar und vor allem dauerhaft. "Der Anton war aber nicht mein erstes Tattoo", sagt Konrad Egermann. Zuerst habe er sich nach einem für ihn sehr prägenden Erlebnis ein Bild auf die rechte Körperhälfte stechen lassen, das ihm ein mahnendes Andenken sein soll. Vor drei Jahren dann kam ein weiterer bedeutungsvoller Schriftzug hinzu: "Emma" - der Name seiner kleinen Tochter, die er über alles liebt.

"Jedes Tattoo, das ich habe, hat eine Bedeutung für mich und bedeutet mir daher auch sehr viel", sagt der gelernte Werkzeugmechaniker. Wer genau hinsieht, kann erkennen, dass das Porträt Günthers von Schloss und Kirche Schwarzenberg flankiert wird. Der Turmfalke darunter ist jener Vogel, den Konrad Egermann von klein auf stets vor Augen hatte. "Ein solcher wohnt im Schlossturm", sagt der junge Mann, der unweit vom Wahrzeichen seiner Heimstadt aufgewachsen ist. "Ja, es stimmt, mir bedeutet meine Heimat alles. Hier wegzuziehen, käme für mich absolut nicht in Frage", sagt er.

Doch auf die Idee, sich etwas ganz Regionstypisches stechen zu lassen, hat ihn erst Steffi Paszkowski gebracht. Die 41-Jährige ist freischaffende Tätowiererin und stammt ursprünglich aus Bad Reichenhall, wie sie erzählt. Die Frau mit der ruhigen Hand ist das, was man eine Weltenbummlerin nennt. "Hier bin ich momentan nur Gast-Tätowiererin", sagt sie in der kleinen Galerie in der Schwarzenberger Vorstadt.

Kennengelernt habe sie Konrad Egermann in einem Tattoo-Studio in Aue. Und irgendwann ist aus dieser ersten "Sitzung" mit Tattoopistole eine richtig gute Freundschaft geworden. "Dann hab ich ihm mal gezeigt, was ich entworfen hatte", erzählt sie. Und das war genau jenes Porträt vom Anton. "Ich verstehe nicht, dass sich Leute mitunter Dinge stechen lassen, wie die amerikanische Fahne oder so, zu denen sie kaum eine Beziehung haben." Ihr Entwurf aber gefiel dem Schwarzenberger so gut, dass das Bild - mit einigen individuellen Änderungen ergänzt - auf seinem linken Oberarm landete. "Das Stechen hat etwa fünfeinhalb Stunden gedauert, nur der Anton", sagt der 30-Jährige.

Es folgten der Turmfalke, ein Bergmann, Blüten vom Schwarzenberger Edelweiß sowie ein Pilz. Der steht für seinen Großvater Gotthard Neubert, der ein angesehener Pilzkenner war. Er war es auch, der vor gut 25 Jahren seinem damals kleinen Enkel Konrad ein Flügelhorn schenkte und damit den Grundstein für die Musik legte. Heute spielt Konrad Egermann Trompete im Posaunenchor und ist seit drei Jahren auch Mitglied der Bläsergruppe im Erzgebirgsensemble Aue. "Das bedeutet mir sehr viel. Und dafür steht der Bergmann", sagt er und zeigt auf seinen Unterarm. Diesen habe Jesko Lange geschnitzt, und er habe die Figur fotografiert, um ihn auf die Haut zu bekommen.

"Ich finde das toll, dass junge Leute so hautnah und so selbstbewusst ihre Liebe zum Erzgebirge zeigen", sagt Steffen Kindt, der Leiter des Erzgebirgsensembles Aue. "Noch dazu passt es perfekt zum Credo unseres Ensembles: Aus Tradition modern", fügt Kindt hinzu. Er bewundere seinen jungen Mitstreiter für diesen mutigen Schritt.

Steffi Paszkowski ist "noch lange nicht fertig mit Konrad", wie sie augenzwinkernd sagt. Doch zunächst wird sie nach Köln und Freisingen und später in die Eiffel reisen, um dort zu arbeiten. "Und wenn ich dann wieder mal hier bin, geht's weiter", sagt sie mit einem vielsagenden Blick zu Konrad Egermann, der noch viele Ideen und viel freie Haut zu bieten hat.