Hohe Dunkelziffer bei häuslicher Gewalt - jetzt auch bei Männern

Seit 40 Jahren existieren in Deutschland Schutzhäuser für Opfer. Doch bislang keines im Erzgebirgskreis. Dabei gibt es auch hier viele Betroffene. Wo finden sie Hilfe?

Von Beate Kindt-Matuschek

erschienen am 07.11.2016



Aue/Schwarzenberg. Sie sind geheime Orte: Frauenschutzhäuser. In Deutschland gibt es sie seit nunmehr 40 Jahren. Dorthin können Frauen nach Attacken körperlicher Gewalt in der Familie flüchten. Deshalb werden die Adressen dieser Objekte auch nicht publiziert.

Im Erzgebirge gibt es keine derartigen Einrichtungen. Was jedoch nicht heißt, dass es hier keinen Bedarf gibt. Ganz im Gegenteil. "In den vergangenen sieben Jahren wurden etwa 670 Fälle von häuslicher Gewalt pro Jahr bearbeitet",teilt die Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage der "Freien Presse" mit. Zum Direktionsbezirk gehören der Erzgebirgskreis, Chemnitz und Mittelsachsen. Allerdings sei die Fallzahl abhängig vom Anzeigeverhalten der Opfer. Denn nicht jeder Fall von häuslicher Gewalt wird angezeigt und somit registriert, heißt es.

"Die Dunkelziffer ist hoch", das sagt auch Steffi Maibier, die seit 26 Jahren im Frauenhaus Chemnitz tätig ist. Dieses Haus, in Trägerschaft der Frauenhilfe Chemnitz, verfügt über 24 Plätze und ist permanent gut gefüllt. Hier oder auch im Frauenhaus von Freiberg finden auch betroffene Frauen aus der Erzgebirgsregion sicheren Unterschlupf.

In Sachsen gibt es insgesamt 14 Frauenschutzhäuser. Zwar liegen die Opferzahlen im Bereich der Polizeidirektion Chemnitz seit Jahren relativ stabil. Doch das gilt nicht für Sachsen insgesamt. Die Statistik des Landeskriminalamtes zeigt einen zunehmenden Trend und legt einen weiteren Fakt offen: Nicht nur Frauen werden Opfer häuslicher Gewalt. Auch immer mehr Männer suchen Schutz. Demnach wurden im Jahr 2010 im Freistaat insgesamt 2711 Fälle häuslicher Gewalt registriert; davon 1735 Frauen und 514 Männer. 2014 waren es 3153 Fälle, davon 585 männliche Opfer. "Hier sei die Dunkelziffer noch viel höher", meint Steffi Maibier. Häuslicher Gewalt ausgesetzte Männer sehen dies oft als Schwäche und würden sich viel seltener Hilfe suchen. "Was aber falsch ist", so die Expertin. Immer gleichsam und unmittelbar mit betroffen sind die Kinder in den Familien. "Die meisten Frauen bringen ihre Kinder mit", sagt die Leiterin des Frauenschutzhauses. Und sie beklagt, dass es im Erzgebirge keine spezielle Beratungsstelle gebe.

Dem widerspricht die Kreis-Gleichstellungsbeauftragte Gabriele Noack: "Im Erzgebirgskreis wird über die Beratungsstellen der Diakonie Annaberg, Aue/Schwarzenberg, Marienberg und Stollberg, über die Beratungsstellen der Awo Erzgebirge sowie über die Erziehungs- und Familienberatungsstelle Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge fachkompetente Hilfe angeboten." Ebenso könnten sich Ratsuchende an das Familienzentrum Annaberg, die Suchtkrankenhilfe Crottendorf, ans Familienzentrum der Volkssolidarität in Schwarzenberg oder ans Bürgerhaus in Aue wenden.

Doch der sicherste und beste Weg für Betroffene sei zunächst eine Anzeige bei der Polizei. Dazu rät auch Steffi Maibier: "Oft ist es ja so, dass die Frauen einen günstigen Moment abpassen müssen, um die Flucht zu ergreifen. Die Polizei kann dann den Schutz auf dem Weg zum Frauenhaus gewährleisten, wir nicht." Sie betreut bis zu 100 Frauen pro Jahr. Zwischen zwei und vier Monate beträgt die durchschnittliche Zeit, die Frauen dann brauchen, um die Trennung vom Partner zu vollziehen oder mitunter auch die Partnerschaft neu zu ordnen. Beides gibt es - mit mehr oder weniger Erfolg.

Im Osten Deutschlands gab es vorm Mauerfall keine solchen Einrichtungen. "Häusliche Gewalt gab es indes schon", so Maibier. Sie kenne Frauen, die dann auch im Winter mit Sonnenbrille zur Arbeit kamen.

maennerberatungsnetz.de