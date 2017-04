Birkigt steht im Kreuzfeuer der Kritiker

Dem Oelsnitzer Bürgermeister bläst beim Thema Pferdesportzentrum Wind ins Gesicht. Anwohner bemängeln fehlende Information; Linke und SPD halten das Projekt für von der Verwaltung schlecht vorbereitet. Manche missbilligen seine Arbeitsweise generell.

Von Björn Josten

Oelsnitz. Bürgermeister Bernd Birkigt schafft gegenüber des Hoffeldes in Oelsnitz Fakten, indem er dort Land vermessen lässt. Ohne irgendeine Legitimierung. So lautet die harsche Kritik aus Kreisen des Stadtrates. An der Stelle haben Unternehmer aus dem Ort ein Pferdesportzentrum geplant. Mit Unterstützung der Stadt - aber ohne Wissen des Rates, der als Entscheidungsgremium den Bürgermeister beauftragt, was dieser zu tun hat.

Für Birkigt war das geplante Pferdesportzentrum gegenüber des Hoffeldes ein willkommener Mosaikstein für die Stadtentwicklung. Jetzt melden sich einige Stadträte zu Wort. "Da ich ganz in der Nähe wohne, kann ich sagen, dass bereits vor dem (ablehnenden, Anm. d. Red.) Ratsbeschluss schon mit Vermessungsarbeiten begonnen wurde", sagt Ratsherr Sören Wittig (SPD). Dies haben auch direkte Anwohner beobachtet. Es sei dort "richtig Begängnis gewesen", heißt es von Familie Berger, große Fahrzeuge seien dort abgestellt gewesen, Vermessungen und Bodenproben genommen worden. Äußerst pikant: Informiert worden seien die Anwohner nicht. Und auch aus dem Bauamt sei nichts in Erfahrung zu bringen gewesen. Wenigstens in der direkten Nachbarschaft herrsche daher große Freude, dass der geplante Reiterhof abgelehnt wurde. "Wir wären komplett zugebaut worden." Allerdings stelle sich die Frage, wer nun auf den entstandenen Kosten sitzen bleibe.

Teile der Ratsleute nehmen das Thema zum Anlass, um generelle Kritik an der Arbeitsweise des Bürgermeisters zu üben. "Der Rat wurde völlig überrumpelt", sagt Wittig. "Der Beschluss wurde außerordentlich schlecht von der Verwaltung vorbereitet." Ins gleiche Horn bläst auch die Linke. "Es gibt in Vorbereitung von Ratssitzungen auch in den Ausschüssen genügend Möglichkeiten, Zukunftspläne für die Stadt zu erörtern. Da sollte nicht jeder Stadtrat einzeln vorsprechen müssen", sagt Ratsherr Mathias Brunner (Die Linke). Das hatte Birkigt in einer ersten Reaktion noch eingefordert. Ein solches Vorgehen hält auch Wittig für "völlig inakzeptabel".

Hintergrund ist, dass die betroffenen Grundstücke für ein Wohngebiet mit Kleintierhaltung vorgesehen sind. Das hat der Rat 2015 beschlossen und ist noch immer gültige Beschlusslage. Nun sind Pferde keine Kleintiere. Entsprechend erstaunt waren die Fraktionen, dass die Stadt einem Investor die Grundstücke angeboten hat, der dort ein Pferdesportzentrum plant. "Eine Entscheidung ohne Zustimmung des Rates ist nicht möglich", betont Brunner. Er wird bei seiner Kritik grundsätzlich: Oelsnitz brauche "eine klare Linie, was für Investitionen in der nächsten Zeit notwendig" seien. "Da helfen keine gut gemeinten Investitionen, die nur zu Unmut in der Bevölkerung führen." Vielmehr müsse mit Unternehmern auf Augenhöhe kommuniziert und klar definiert werden, wohin sich Oelsnitz entwickeln möchte. Das, fordert Brunner, müsse klar aus einem Stadtentwicklungskonzept hervorgehen. An einem Tourismuskonzept fehle es überdies.

Birkigt selbst räumt im Nachhinein ein: "Wir hätten den Rat früher einbinden sollen." Jedoch habe die Verwaltung bewusst diese Beschlussvorlage in den Stadtrat genommen; eben um alle Räte über dieses wesentliche Vorhaben zu informieren. "Diese Ablehnung ist gelebte Demokratie. Auch wenn nicht zum Wohle der Stadt entschieden worden ist", hält Birkigt dagegen.

Und was sagt der Bürgermeister zur Kostenfrage? Kosten entstünden bei Vorplanungen immer. "Erst mit einem Vertragsabschluss machen sich entstandene Aufwendungen gegebenenfalls rentierlich", stellt Birkigt klar. Den gibt es hier nicht. "Wir haben nun aber einen Erkenntnisgewinn, der uns für neue Projektideen hilfreich sein kann."