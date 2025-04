Oelsnitz 4 min.

Aus dem Schrebergarten ins Oelsnitzer Bergbaumuseum: Wie die "Funkenkutsche" zurück ins heimische Revier kam

Das Oelsnitzer Bergbaumuseum wird umgebaut, in der zweiten Hälfte 2023 soll es neu eröffnet werden. "Freie Presse" stellt in diesem Jahr jeden Monat ein Objekt vor, das stellvertretend für bisherige Sonderausstellungen steht. Aktuell ist es ein Beiwagen der früheren Überlandbahn, der per Kran und Sattelschlepper wieder "heim kam".