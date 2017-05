Brand in Doppelhaushälfte: Elf Menschen evakuiert

erschienen am 15.05.2017



Oelsnitz. In einer leerstehenden Doppelhaushälfte in der Gartenstraße im erzgebirgischen Oelsnitz haben vermutlich Brandstifter alten Sperrmüll angezündet. Wegen des starken Rauchs mussten elf Menschen der anderen Hausseite ihre Wohnungen am Sonntagabend vorübergehend verlassen, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. "Wir haben elf Personen und zwei Hunde aus dem angrenzenden bewohnten Haus evakuiert", sagte Einsatzleiter Daniel Seltmann. Verletzt wurde niemand.