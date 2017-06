Bürger wollen bei Entscheidung mitreden

Rund 200 Niederwürschnitzer sind gestern zur Podiumsdiskussion vor der Bürgermeisterwahl gekommen. Im Zentrum stand die Frage nach Eingemeindung oder Eigenständigkeit.

Von Viola Gerhard und Björn Josten

erschienen am 08.06.2017



Niederwürschnitz. Es war rappelvoll gestern Abend im Saal der Gaststätte "Zur Tenne". Rund 200 zumeist Niederwürschnitzer waren zur Podiumsdiskussion vor der Bürgermeisterwahl am 18. Juni gekommen, um vor allem eines zu erfahren: Bleibt Niederwürschnitz eigenständig oder wird es ein Ortsteil von Stollberg? Der prall gefüllte Saal war zum einen ein Erfolg für die Lokalpolitik, zum anderen aber auch ein Beleg für ein ausgeprägtes Informationsbedürfnis in der Bevölkerung zu diesem Thema. Auf dem Podium waren die Rollen klar verteilt. Bürgermeisterkandidat Uwe Landmann möchte den - übrigens mit Zustimmung des Gemeinderates - eingeschlagenen Weg einer freiwilligen Eingemeindung zu Stollberg weitergehen. Matthias Anton und Steffen Kaddereit hingegen präferieren die weitere Eigenständigkeit des Ortes und den Verbleib in der Verwaltungsgemeinschaft mit Lugau. Mit dieser Position heimsten sie immer wieder Applaus ein.

Marcus Ehnert, der Moderator des Abends, bat die drei Herren auf dem Podium zunächst um eine kurze persönliche Vorstellung (siehe Infobox), ehe er das zentrale Thema Eingemeindung anschnitt und um die jeweiligen Positionen bat. Die waren klar umrissen, sodass die Argumente in den Vordergrund rückten. "Freie Presse" dokumentiert die Positionen.

Das sagt Matthias Anton: Der Politneuling malte vor allem ein düsteres Bild davon, was passiere, wenn Niederwürschnitz ein Ortsteil von Stollberg werden würde: "Wir werden siebtes Rad am Wagen sein und um alles betteln müssen", prognostizierte er. Nur wenn Niederwürschnitz eigenständig bleibe, könne sichergestellt werden, dass man selbst über seinen Haushalt entscheide und beispielsweise Arbeitsplätze im Bauhof erhalten blieben. Zudem bestehe kein Zwang zu einer Eingemeindung und was in ferner Zukunft werde, spiele jetzt keine Rolle. "Wenn ich weiß, dass ich in 20 Jahren sterbe, nehme ich mir doch auch nicht jetzt schon einen Strick", wählte er einen markigen Vergleich.

Das sagt Steffen Kaddereit: Auch der langjährige Gemeinderat möchte die Verwaltungsgemeinschaft mit Lugau fortsetzen. Ihm gehe es nicht darum, sich selbst abzuschaffen, sagte er in Anspielung darauf, dass Niederwürschnitz infolge einer Eingemeindung keinen Bürgermeister mehr haben wird. Er wolle sich dafür einsetzen, die Vereine zu unterstützen und beispielsweise den Bauhof im Ort zu halten. "Selbst wenn wir nur zehn Jahre so existieren können wie jetzt, haben wir zehn Jahre gewonnen."

Das sagt Uwe Landmann: Der amtsführende Bürgermeister warb dafür, den Weg nach Stollberg weiter zu verfolgen. Zwar dulde die Kommunalaufsicht noch die locker ausgelegte Verwaltungsgemeinschaft, doch früher oder später müsse diese auch vollzogen werden, also Personal abgegeben werden. Mit Stollberg hingegen seien einige Dinge bereits ausgehandelt: So erhalte ein möglicher Ortschaftsrat Niederwürschnitz 30.000 Euro für Vereine, somit mehr als jetzt. Der Eigenbetrieb bliebe erhalten und werde bis 2030 garantiert bezuschusst. Und auch für die Ziegelei gebe es eine Lösung in Form eines Zuschusses von jährlich 45.000 Euro bis 2030.

Das sagen die Bürger: Aus der Zuhörerschaft entwickelte sich eine weitere Kernfrage: Ist eine Eingemeindung unumgänglich? "Nein", sagt Gemeinderat Tobias Neubert. Die Verwaltungsgemeinschaft mit Lugau habe eine Art Bestandschutz. Allerdings: "Von Niederwürschnitz profitiert jeder - Stollberg und Lugau", sagte er. Auch deren beiden Ortschefs, Marcel Schmidt aus Stollberg und Thomas Weikert aus Lugau, waren unter den Gästen. Auf Anregung eines Bürgers umrissen sie kurz ihre Sicht und die jeweiligen Vorzüge. Immer wieder kam aus der Zuhörerschaft die Aufforderung, die Bürger einzubeziehen. "Wenn man über die Zukunft von Niederwürschnitz entscheidet, muss man die Bürger hinter sich haben", war ebenso zu hören, wie der Ruf nach einem Bürgerentscheid. Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass in Geschäften Unterschriftenlisten "Pro Niederwürschnitz" ausliegen.

Ginge es nach dem Applaus und den Zwischenrufen an diesem Abend, steht das Gros wohl für eine weitere Eigenständigkeit. Eine originelle Idee hatte in dem Zusammenhang ein Bürger, der Anton und Kaddereit vorschlug, sich doch zu einigen, wer von ihnen beiden zur Wahl antritt. Das mache es den Bürgern einfacher, sich zu entscheiden. Viele Lacher - und Beifall.