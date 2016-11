Citybahn nach Oelsnitz - Bauarbeiten sollen 2018 beginnen

Wenn alles nach Plan läuft, kommen Fahrgäste ab 2019 ohne umzusteigen und im Halbstundentakt mit der Straßenbahn von Chemnitz nach Oelsnitz. Der Verkehrsverbund lässt sich das Bauprojekt rund 43 Millionen Euro kosten.

Von Viola Gerhard

Stollberg/Oelsnitz. Die Arbeiten zur Verlängerung der Citybahnlinie von Stollberg nach Oelsnitz sollen 2018 beginnen, Ende 2019 ist die Inbetriebnahme anvisiert. Das sagte Mathias Korda, Geschäftsbereichsleiter Verkehr/Infrastruktur beim Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS), am Dienstagabend auf einer Informationsveranstaltung in Stollberg. Die Kosten für dieses als Stufe 5 des Chemnitzer Modells bezeichnete Bauprojekt bezifferte Korda mit 43 Millionen Euro.

Vor reichlich einem Jahr hatte der VMS das Vorhaben erstmals vorgestellt, damals gab es noch mehrere Varianten für die Linienführung. Jetzt ist klar, wo es langgehen soll: Beginnend am Bahnhof Stollberg werden die Gleise parallel zur Bahnhofstraße Richtung Autobahnzubringer (B 169/B 180) führen, die Zwickauer Straße wird dabei mit einer Brücke überwunden, am Grünen Winkel wird ein Bahnübergang gebaut. Die Gleise führen dann rechts der Bundesstraße weiter, wo - kurz bevor die Schienen in die Auer Straße einschwenken - ein Haltepunkt gebaut wird. Ab der Zufahrt zu Continental fährt die Bahn in der Straßenmitte, die Kreuzung der Auer mit der Zwickauer Straße wird zum Kreisverkehr umgebaut. Die nächste Ein- und Ausstiegsmöglichkeit wird am Kaufland eingerichtet, eine weitere am Dürerwohngebiet. Dort entstehen zwei Gleise, sodass sich Züge begegnen können. Die Autobahn 72 schließlich wird etwa in der Mitte zwischen Stollberger Straße und Fußgängerbrücke unterquert, kurz darauf erfolgt die Einbindung in die bereits bestehende Strecke. Deren Gleise bleiben komplett liegen, weil die Strecke für den Güterverkehr genutzt wird, so Korda.

Für die Erweiterung der Pilotstrecke Chemnitz-Stollberg werden 3,5Kilometer Schienen neu verlegt, außerdem muss die neue sowie ein Teil der Bestandsstrecke elektrifiziert werden. In Mitteloelsnitz wird hinter der Poliklinik ein zusätzlicher Halt gebaut.

Bisher mussten mit der Citybahn aus Chemnitz kommende Fahrgäste in Stollberg in dieselbetriebene Fahrzeuge umsteigen. Die Linie führte zudem über Niederdorf nach Oelsnitz, nicht wie zukünftig direkt durch das Stollberger Gewerbegebiet. Mit der Inbetriebnahme der Direktverbindung wird die Taktfolge laut Korda wochentags und samstags bis 15 Uhr auf 30 Minuten verdichtet. Die letzte Fahrt von Chemnitz starte 23.15 Uhr.

Wenn 2019 in der Auer Straße gebaut wird, sei dies mit einer Vollsperrung verbunden, allerdings werde der Anliegerverkehr gewährleistet. Das betreffe auch die Kaufland-Zufahrt.

Mit allen durch den Neubau der Strecke wesentlich Betroffenen werden Gespräche geführt, kündigte Mathias Korda an. Voraussichtlich im 4. Quartal 2017 sei auch wieder eine Informationsveranstaltung geplant. Was mögliche Beeinträchtigungen durch beispielsweise Lärm oder Erschütterungen betrifft, so werden Gutachten erstellt und gegebenenfalls Maßnahmen zum Schutz ergriffen.