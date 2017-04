Den Kriegstoten ihre Namen zurückgeben

Sie sind in Stein gegossenes Erinnern: 32 Kriegsopferdenkmäler stehen im Altkreis. Für Familien ein Ort des Gedenkens, für Andere Mahnung gegen Krieg. Doch was denken die Leute? Ein Blick nach Seifersdorf, Gablenz, Homersdorf.

Von jan Oechsner

erschienen am 26.04.2017



Seifersdorf. Dieser Mann mit der eng anliegenden Uniform, den schicken Knöpfen und dem ernsten Blick ist für Gudrun Fix vollkommen fremd. Aber ohne diesen Mann würde Gudrun Fix auch nicht existieren. Sie ist schon sonderbar, diese Beziehung von Opa und Enkelin.

Sie steht an dem Kriegsopferdenkmal, das von einer großen Weide beschützt wird. Da ist auch gleich der kleine Dorfsee von Seifersdorf. "Als Kinder war das ein beliebter Treffpunkt. Vor allem im Winter, zum Schlittschuhfahren. Mutter hatte mal erwähnt, dass an diesem Mahnmal auch der Opa geehrt wird." Auf dieser dunklen Steintafel, wo oben drüber ein Stahlhelm liegt. 14 Männer werden dort genannt. Ganz oben: Oskar Bernhard Schmidt, Infanterie-Regiment 181. Gefallen: 21. August 1914.

Erst ein knappes Vierteljahrhundert später, am 12. Juli 1937, wird Gudrun, seine Enkelin, geboren. In seinem Haus, sie lebt dort noch heute mit der Familie an der Dorfstraße. Wenn die fast 80-Jährige zur Bushaltestelle geht, geht sie immer bei Opa am Mahnmal vorbei. Dem Fremden. "Manchmal ein komisches Gefühl."

So wie in Seifersdorf finden sich im ganzen Altkreis insgesamt 32 solcher Kriegsopferdenkmäler, im ganzen Erzgebirgskreis sind laut Landratsamts-Sprecher Stefan Pechfelder 173 erfasst. Die einen sind in Stein gegossenes Erinnern in Orten, wo die Nachfahren der Toten noch leben. In anderen Orten ist es das Gegenteil, das Vergessen.

Und in welchem Zustand sind die Denkmäler? "Der Unteren Denkmalschutzbehörde sind größere oder gravierende Schäden nicht bekannt", so Pechfelder. Die Pflicht zur Erhaltung obliege aber auch den Eigentümern, meist also den Kirchgemeinden oder den Kommunen.

In Stollberg ist man gerade dabei, das Kriegsopferdenkmal im Ortsteil Gablenz zu sanieren. Bei Hormersdorf soll das Denkmal - eines der am schönsten gelegenen in der Region - mit Spendengeld erweitert werden: Außer an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten soll auch an die im Zweiten Weltkrieg erinnert werden.

Für Gudrun Fix ist das Mahnmal in Seifersdorf gut erhalten. Es sei ein schöner kleiner Platz mit viel Grün, drum herum lebt das Leben im Ort. "Es war schon irgendwie ein emotionaler Einschnitt für uns Kinder damals, weil kein Großvater da war. Andere Kinder hatten einen." Später sollte sich das wiederholen, dass eine weitere wichtige männliche Figur im Haushalt plötzlich für immer fort war: Der Vater ist 1944 im Krieg geblieben. Da war die kleine Gudrun gerade in der 2. Klasse. Mutter, Oma, Tanten haben seitdem nicht viel geredet vom Krieg und von ihren Ehemännern, die auf den Schlachtfeldern geblieben sind. "Und ich? Ich habe nie nachgefragt, wer denn Opa war und was er für ein Mensch gewesen ist. Heute ist es dafür zu spät. Niemand kann mehr antworten." Sie macht sich keine Vorwürfe. Aber es sei eben schon etwas schade.

Doch als sie jung war, hatte sie andere Dinge im Kopf, als nach dem Fremden zu fragen, der ihr Opa war. Nach dem harten Krieg machte sie eine Ausbildung zur Fachverkäuferin, arbeitete beim Konsum und später in einer Firma für Kinderstrumpfhosen, sie tanzte gerne in Lugau oder in Leukersdorf, heiratete schließlich 1957, dann kamen auch schon bald die beiden Kinder. Dann starben Oma, später auch die Tanten, die eigene Mutter. "Ich bin heute die letzte Überlebende der zweiten Generation der direkten Linie meines Großvaters." Aber ihre Kinder wüssten auch, wer dieser Oskar Bernhard Schmidt auf dem Mahnmal ist. So bleibt die Erinnerung bestehen in Seifersdorf.

"Ein richtiges Grab wäre natürlich schöner. Aber das gibt es nun mal nicht. Wer weiß, wo Opa seine letzte Ruhe gefunden hat", sagt Gudrun Fix. Ob sie hinfahren würde, wenn es doch existiere? "Ja, denn es ist ja mein Opa." Beim Vater war sie schon. Der liegt auf Hollands größtem Soldatenfriedhof in Ysselstejn. Das ging ihr sehr nahe. Aber diesen Mann, den kannte sie ja auch. Zumindest als kleines Mädchen.