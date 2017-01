Der 63-Jährige, der nie ein Auto gefahren hat

BMW, Renault, Volvo? Nein, Rudi Tauer hat für ein Auto oft kein Geld - und keine Muse. Er liebt sein Fahrrad, ist zu Fuß, mit Bus oder Bahn, per Anhalter unterwegs. Er liebt Tiere - und eine Frau aus dem fernen Berlin. Für 2017 hat der Thalheimer einen einfachen Wunsch.

Von Jan Oechsner

erschienen am 31.12.2016



Thalheim. Sie lebt in der Hauptstadt Berlin. Er lebt in der Stadtbadstraße in Thalheim. Sie hat kein Auto, ist noch nie Auto gefahren. Rudi Tauer grinst. Das hat er wirklich eine Seelenverwandte gefunden. "Ich bin schon in sie verliebt."

Dann sagt er, wie das funktioniert. "Es gibt ja Züge, um sich zu treffen. Es gibt Busse. Sie besucht mich, ich hole sie mit der Erzgebirgsbahn ab." Wo also ist das Problem? Und für die Zeit zwischendurch, wenn beide wieder von 300 Kilometern getrennt sind, gibt es ja das Handy. Über das und die sozialen Netzwerke hat er seine Liebe ja überhaupt erst kennengelernt.

Rudi Tauer ist nun 63 Jahre. Ein Auto hat er in seinem Leben nie besessen - und daran wird sich auch nichts mehr ändern. Er hat dafür selten das Geld und er hat andere Leidenschaften, etwa Tiere. "Ja, Tiere sind meine Welt."

Tauer ist gelernter Pferdepfleger, er war zu DDR-Zeiten bei einer Pferdezucht bei Wismar angestellt. Hingefahren ist er immer mit dem Zug - zu DDR-Zeiten ein Auto zu bekommen war sowieso nicht so einfach. Aber: Er wäre wohl in jedem Fall mit dem Zug gefahren. Später dann war er beim Zirkus Aeros für die Pflege der Vierbeiner mitverantwortlich. Da lebte er im Wohnwagen mit, auch da war ein Auto unnötig.

Später hat er in Freital erst in einer Porzellanfabrik, dann in einem Stahlwerk gearbeitet. Die Wohnung war immer gleich um die Ecke. Der Arbeitsweg? Nur ein paar Minuten. Zu Fuß

Schließlich hat es Rudi Tauer nach Thalheim verschlagen, seit der Wende hatte er nie wieder so richtig lange Arbeit gefunden. Daheim hat er, als Tierfreund, derzeit fünf Katzen - mal sind es mehr, mal weniger, teils zugelaufene Samtpfoten. Und er hat sich engagiert - etwa zehn Jahre im Tierheim Stollberg, wie er erzählt. "Erst ABM, Ein-Euro-Job, später dann einfach nur so. Das war das Beste." Gefüttert hat er die Tiere, ist mit den Hunden ausgegangen, hat beim Tierheimfest geholfen.

Und wie ist er hingekommen, und wie wieder heim? Im Sommer mit dem Fahrrad. "Ansonsten bin ich per Anhalter gefahren oder gewandert: Zellerholz, Galgenholz. Das ist eine schöne Strecke." Selbst wenn er bequem geworden wäre und ein Auto gewollt hätte, das nötige Kleingeld hätte er gar nicht gehabt. Später hat er sich beim Sächsischen Wolfsprojekt beworben, aber dann wurde er lange krank und der J0b war weg, wie er sagt.

Der Wunsch für das kommende Jahr? Rudi Tauer überlegt nicht lange (und ein Auto ist nicht dabei). "Ich wünsche mir, dass die Liebe bleibt." Dann nimmt er das Handy und schreibt seiner Freundin im fernen Berlin. Sie will bald wieder kommen. Mit dem Zug.