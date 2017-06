Der Handwerker geht

Reiner Kunz war mehr als ein Hauptamtsleiter, der im Rathaus sitzt und Akten verwaltet. Er gilt auch als Macher eines neuen Stollberg, weil er das Machen noch gelernt hat. Der Nachfolger wird es schwer haben - wenn denn einer gefunden wird.

Von jan oechsner

erschienen am 10.06.2017



Stollberg. Wer ist Reiner Kunz? "Er ist der wohl einzige Hauptamtsleiter, der Drehen, Bohren, Fräsen, Schleifen und Schweißen kann." Das sagt Reiner Kunz über Reiner Kunz. Und lacht dabei. Kunz war nie ein Angeber. Er ist halt immer Handwerker geblieben. Erst hat er Werkzeugmacher bei der KSG in Gornsdorf gelernt, dann hat er sich bei der Rema in Stollberg um Radios und Lehrlinge gekümmert. Konstrukteur hat er nebenher gelernt.

Und dann hat er ein neues Handwerk gelernt: Wo liegen die Fäden in einem Rathaus und wie zieht man an diesen - zum Wohle der Stadt. Denn plötzlich kam die Wende. Runder Tisch in Gablenz. Dann der Ruf ins Rathaus - über fünf Ecken. "Die Zeit war cool. Keiner wusste was, aber alle haben was gemacht." Damals war noch der absurde Plan, in Gablenz ein Gewerbegebiet zu bauen. "Wir haben später auch viel Land gekauft, umgerechnet für zehn Euro den Quadratmeter. Hilfe!" Heute legt die Stadt vier Euro hin - Autobahnnah nördlich von Mitteldorf. Auch lernte er schnell, was Investoren und Glücksritter unterscheidet.

In dieser Wildwestzeit musste er sein neues Handwerk lernen - Kunz wurde Chef für Ortsteile, später ging er in die Wirtschaftsförderung. Dann Hauptamtsleiter. Und abends machte er sein Diplom zum Verwaltungsbetriebswirt in Chemnitz: Dienstag und Donnerstag von 18.30 bis 22 Uhr. Plus den ganzen Samstag. Kunz nennt das eine "harte Sohle."

27 Jahre später verlässt er nun sein Rathaus. Nicht, weil Dienstschluss ist. Nein, der Handwerker hört für immer auf. Er hat Stollberg mit geformt, wie einst die Bleche der Radios bei der Rema - von der DDR-Stadt mit dreckigen Straßen und Häusern zum starken Mittelzentrum mit guter Industrie, stabiler Bevölkerungszahl - gut eingebettet zwischen Chemnitz und Zwickau. Natürlich war das Kunz nicht alleine, aber er war bei allen Hochs und Tiefs dabei, er kennt alle Bürgermeister in Stollberg. Drei Rathauschefs kamen und gingen. Mit dem jetzigen, Marcel Schmidt, hat er bereits 14 Jahre zusammengearbeitet.

Dabei gab es schon den Punkt, wo er am liebsten den Job geschmissen hätte. Zur Jahrtausendwende etwa. "Da hat das Landratsamt uns die Wirtschaftsprüfer auf den Hals gehetzt, wir hatten zu hohe Kosten, mussten Leute entlassen." Viele Leute. Hausmeister, Bibliothekare, Rathausangestellte. "Das war menschlich eklig. Regelmäßig saß ich am Arbeitsgericht. Und mir gegenüber jemand, den ich eigentlich duzte."

Dann zitiert Kunz Kohl: Der habe von blühenden Landschaften gesprochen. "Irgendwie hatte er recht. Für Stollberg gilt das." Auch wenn das Geld nicht immer so flüssig ist. Die Stadt hatte vor zwei Dekaden umgerechnet 14 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Heute sind es gar 20, so Kunz. "Aber diesmal sind es investive Schulden, weil wir gestaltet haben." Hoheneck. Schlachthof. Bürgergarten. "Nur: Wir dürfen jetzt nicht übermütig werden", mahnt der Handwerker, der nun geht. Ein Wink an den amtierenden Oberbürgermeister? Kunz stöhnt leise. "Der ist wirklich sehr spontan. Das ist oft gut. Manchmal aber ... Naja. Ich gebe es aber auch gerne zu: 15 Prozent von seiner Art hätte ich auch gerne."

Er geht, aber es muss ja weiter gehen mit Stollberg. Wo steht die Stadt in zehn Jahren? "Wir müssen eine gewisse Größe bekommen, um als Mittelzentrum zu bestehen." Stollberg, Niederwürschnitz, Niederdorf - das sei schon ein starker Wirtschaftsblock. Übersetzt heißt das: Nicht zu lange warten mit der Eingemeindung. Also machen.

Jetzt braucht es erst einmal einen Nachfolger für Kunz. Der war schon gefunden, ging aber dann doch nach Oberlungwitz. Der Posten wird nun kommissarisch besetzt. Wie lange? Das weiß niemand. Will der Hauptamtsleiter a. D. nicht noch mal aushelfen? "Nein. Es ist gut, zu gehen, wenn es Routine wird."