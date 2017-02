Die unangenehme Sache mit der Satzung

Nur Thalheimer werden - teils empfindlich - im Altkreis an Kosten im kommunalen Straßenausbau beteiligt. Doch heute geht es der Stadt besser als 1996, als die Straßenausbaubeitragssatzung in Kraft trat. Ist sie noch zeitgemäß? Und wieso kommt keine Debatte zustande?

Von jan Oechsner

Thalheim. Effi Seifert war von 2004 bis 2009 Stadträtin der Freien Wähler Union in Thalheim. Ihre Fraktion hat am 15. Mai 2008 den Antrag gestellt, die schon damals umstrittene Straßenausbaubeitragssatzung in Thalheim auszusetzen. "Die städtische Infrastruktur mit derartigen Summen von einzelnen Grundbesitzern zu finanzieren, halte ich für unfair", so Seifert. "Und sie ist nicht mehr zeitgemäß."

Seifert ist nicht mehr in der FWU. Die Satzung aber gibt es immer noch - und sorgt für Zoff: viele Bürger klagen gegen die Umsetzung an der West- und Äußeren Bergstraße - auch am baldigen Bauvorhaben Lessingsstraße droht Widerstand. Die jetzigen Räte aber möchten nichts zur Satzung und ihrer Zukunft sagen (siehe rechts). Nur Bürgermeister Nico Dittmann und Ratsherr Wolfgang Haehnel (Linke) haben den Mut, die Satzung zu verteidigen.

Warum ist die Sache mit der Satzung so unangenehm? "Freie Presse" hat nachgefragt - bei Bürgermeister Nico Dittmann, der Kommunalaufsicht im Landratsamt und beim anerkannten Experten für öffentliches Recht, Professor Ludwig Gramlich.

Die Ausgangslage: Als die FWU einst die Satzung aussetzen wollte, argumentierte die Stadt so: So ein Schritt liege im Ermessen der Kommune, reduziere sich jedoch deutlich in Anbetracht der angeordneten Haushaltskonsolidierung. Diese sei vom damaligen Landratsamt Stollberg 1996 angeordnet worden. Zudem müssten bei einer Satzungsabschaffung wegen der Gleichbehandlung aller Grundstücksbesitzer alle bereits gezahlten Beiträge erstattet werden - damals 610.000 Euro. Das war 2008. Heute argumentiert die Kommunalaufsicht im Landratsamt ähnlich: "Gleichheitswidrig und willkürlich wäre es, Beiträge für einzelne Verkehrsanlagen etwa nur für eine kurze Zeit zu erheben."

Für Professor Gramlich sind das Drohkulissen: "Diese Argumentation ist rechtlicher Unsinn. Gleichheit geht immer von gleichen Voraussetzungen aus." Aber: Die Situation in Thalheim sei heute anders. Damit meint Gramlich etwa die wirtschaftliche Situation der Stadt. Doch wie ist diese? Fakt ist: Als die FWU vor neun Jahren die Satzung abschaffen wollte, lag die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Thalheim bei fast 1300 Euro - laut aktuellem Plan beträgt diese etwa 860 Euro.

Was sagt die Kommunalaufsicht? "Die Pro-Kopf-Verschuldung ist nur ein Indikator. Thalheim befand sich laut Frühwarnsystem zur präventiven Haushaltskontrolle die vergangenen Jahre in Kategorie C (kritisch) bzw. D (instabile Haushaltslage)." Und der Haushalt für 2017? "Der liegt uns noch nicht vor."

Für Gramlich sind das keine Argumente, die Zukunft der Satzung im Stadtrat nicht trotzdem öffentlich zu diskutieren. Im Gegenteil. "Es ist schon eine sehr übertriebene Fürsorglichkeit vom Landratsamt für die Stadt Thalheim. Das grenzt an Hineinregieren, denn damit überzieht die Kommunalaufsicht ihre Beratungs- und Förderungsaufgabe. Zum Wohle der Bürger sollte der Stadtrat mutiger agieren." Zumal die Kommunalaufsicht sowieso nur wenige Beanstandungsrechte bei städtischen Haushalten habe - etwa, wenn eine Stadt einen Kredit aufnehmen will, so der Professor.

Will Thalheim? Dittmann: "Wir haben 2016 einen Kredit von 500.000 Euro genehmigt bekommen, diesen aber nicht gebraucht." Die Stadt könne ihn auch noch 2017 aufnehmen. "Ob wir ihn tatsächlich brauchen, wird sich zeigen. Oberstes Ziel ist es, es auch ohne zu schaffen. Meine Devise: Nicht kommende Generationen bezahlen zu lassen."

Doch was sagt denn die Zukunft? Dittmann verweist im neuen Haushaltsplan darauf: "Von großer Wichtigkeit ist der Abbau des Sanierungs- und Investitionsrückstaus an städtischen Straßen." Höchste Priorität sei, zusammen mit den Zweckverbänden - diese setzen ihr Abwasserbeseitigungskonzept bis zum Jahr 2020 um - das städtische Straßensanierungsprogramm parallel umzusetzen. Neben der Lessingstraße sind Berg-, Moritzstraße, Innere und Äußere Bergstraße, Schul- und Gartenstraße dran. Was die Anwohner an Ausbaubeiträgen zahlen werden, sei noch unklar, so Dittmann.

Ex-Stadträtin Seifert hat noch einen anderen Vorschlag. "Ein Weg wäre eine Bürgerbefragung. Die Verwaltung müsste dann klar machen, welche Projekte ohne die Beiträge zu den Straßen tatsächlich nicht realisiert werden könnten. Das wäre auch wieder mal eine Grundlage, über manches in der Stadt nachzudenken und zu diskutieren."