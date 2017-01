Einstige Bergdirektoren-Villa beherbergt nun Therapiezentrum

Die besten Zeiten des historischen Gebäudes an der Karl-Liebknecht-Straße schienen längst vorbei zu sein. Zwei engagierten Frauen ist es zu verdanken, dass wieder Leben in das lange Zeit leer stehende Haus einzieht.

Von Cristina Zehrfeld

erschienen am 09.01.2017



Oelsnitz. Die sanierte Backsteinfassade der Oelsnitzer Karl-Liebknecht-Straße 1 wirkt, als wäre hier wieder ein ganz hohes Tier aus dem Schacht eingezogen. Wie 1898, als die Villa für den damaligen Bergdirektor Reinhard Friedemann errichtet wurde. Doch das täuscht. Hinter der historischen Fassade ist von gediegener Schlichtheit nichts mehr zu spüren. Leuchtende, warme Farben dominieren Wände und Mobiliar. Die kindgemäße Ausstattung der Räume reicht von Trampolin und Nestschaukel bis zur Rollenrutschbahn. Doch das ist kein Spielplatz. Am Freitag wurde hier ein Therapiezentrum für Kinder und Jugendliche eingeweiht. Künftig arbeiten vier Ergotherapeuten und zwei Physiotherapeuten in dem Haus, das sich nun " Villa Kringelbunt" nennt.

"Mit dieser herrlichen Villa hatte ich schon lange geliebäugelt und der Wohnungsbaugesellschaft Oelsnitz (WGO) auch ein Nutzungskonzept vorgelegt. Die veranschlagten Sanierungskosten von etwa einer halben Million Euro hätte ich aber nicht stemmen können", sagt Melanie Kröpfl. Die Ergotherapeutin betreibt ihre Praxis Kringelbunt seit acht Jahren in Neuoelsnitz. Dass sie jetzt mit ihrem Team in die einstige Bergdirektoren-Villa einziehen konnte, verdankt sie einer anderen Frau: Simone Benedikt, die in Oelsnitz wohnt und als Radiologin in Lichtenstein arbeitet. Die Ärztin hat das Haus von der WGO gekauft und binnen eines Jahres komplett sanieren lassen. "Es ist das erste Mal, dass ich in historische Bausubstanz investiere, aber ich habe mir das sehr gut vorstellen können", so die Investorin. "Bis auf wenige Details ging das Konzept auch mit den Auflagen des Denkmalschutzes konform."

Dabei stand das Haus lange leer. Seit 2008 der letzte Mieter ausgezogen ist, hatte die WGO nach einem Käufer gesucht. Das Haus war unterdessen dem Verfall preisgegeben. Die nötigen Arbeiten reichten also von Trockenlegung und Dacherneuerung bis zum Einbau originalgetreuer Holzfenster und der Aufarbeitung der alten Türen. Bauleiter Jürgen Steinhardt von der BVB Baugesellschaft Lugau betont: "Die Originalsubstanz wurde weitgehend erhalten." Dazu gehörte unter anderem, dass die Fassade abgesäuert und versiegelt wurde. Steinhardt: "Das ist schonender als das Sandstrahlen." Zudem wurde das zuletzt zugewucherte Außengelände in Schuss gebracht und ein unter Hecken verborgener historischer Eisenzaun mit Zierelementen aufgearbeitet.

Bis zu seiner Pensionierung 1924 hatte Bergdirektor Reinhard Friedemann in der Villa gewohnt. Anschließend wurde es bis 1945 von seinem Amtsnachfolger Adolf Lerche genutzt. Danach war es ein Mietwohnhaus, das bis zum Ende der Kohleära 1971 Angehörigen des Karl-Liebknecht-Werkes vorbehalten war. Zwei Steinmosaike im Terrazzofußboden des Hausflurs erinnern an den bergbaulichen Hintergrund. Ein vermutlich um 1903 angebauter Wintergarten konnte bei der jetzigen Sanierung jedoch nicht gerettet werden.