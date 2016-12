"Ich habe nur Angst, dass die Deutschen Nein zu mir sagen."

Sind zwei Jahre ein Jubiläum? Ja, sagt die kleine Familie von Maria Malevi Panagiotou: Seit Ende 2014 leben Papa, Mama und Söhnchen aus der Millionenstadt Athen nun im kleinen Stollberg. Nur: Warum? Ein Besuch.

Von Jan Oechsner

erschienen am 09.12.2016



Stollberg. Einige Menschen haben ihr und ihrer Familie "gegolfen". Sie kennt jetzt "Jagermeister". Ihr Vater ist in "Rent". Und sie liest viel über die "Buddeskanzlerin."

Gut, Maria Malevi Panagiotou spricht ein gebrochenes Deutsch. Aber es wird besser. Und lebendiger. Im Gymnasium in Griechenland sei Englisch Pflicht. Dann könnten die Jugendlichen zwischen Französisch und Deutsch wählen. Die 31-Jährige hat sich für Deutsch entschieden. "Weil es eine schwierige Sprache ist. Aber wir haben nur Vokabeln gelernt. Es war kein Leben in den Worten." Das will sie jetzt nachholen. Maria grinst. Schreiben in Deutsch wäre bei ihr schon gut. Das Reden ist es, was noch hapert.

Die schwere Wirtschaftskrise hat bisher 427.000 Griechen dazu bewegt, wegzugehen und anderswo in der Europäischen Union einen Neuanfang zu wagen - mehrheitlich sind es gut ausgebildete Menschen. So benennt es eine im Sommer vorgelegte Studie der griechischen Zentralbank. Bei der Familie von Maria war es ähnlich. Maria hat in Athen studiert, jobbte nebenher im Supermarkt und verdingte sich als Schuhverkäuferin. Später war sie als Sachbearbeiterin im Ministerium für Arbeit und Soziales angestellt. Ihr Mann, Tsikliras war Mechaniker, Fabrikmitarbeiter einer Winzerei, dann Koch. 500 Euro im Monat gab es im Supermarkt. 12 Stunden am Tag, auch Samstag. Ohne Versicherungen. Wie durch ein Wunder kam ein Kontakt zu einem griechischen Restaurant in Stollberg zustande. Er griff zu und nahm sich den Job als Koch, die Familie folgte.

Im Restaurant ist Ionannis unter Griechen, daheim mit seiner Frau auch. Deutsch kann er deshalb nur wenig. Daher übersetzt seine Frau: "Ich mag Stollberg und Deutschland. Und ich möchte nicht wieder zurück. Selbst wenn es eine Firma gibt, die mir 3000 Euro gibt."

Er trinkt aus einer Tasse mit dem gelbschwarzen Emblem des AEK-Fußballvereins aus Athen. An der Wand hängt groß die griechische Flagge mit den weiß-himmelblauen Streifen. Aber es finden sich auch kleinere, deutsche Flaggen in der Wohnung. Eine Weihnachts- Pyramide dreht sich, eine Schwibbogen leuchtet im Fenster. Und vor dem Fünfgeschosser in der Dürer-Siedlung steht ein titangrauer VW-Golf-Jahreswagen auf dem Parkplatz, den sie jetzt viele Jahre abbezahlen wollen. Der Skandal um den Konzern kümmert die Frau nicht. "Ein gutes Auto. Klingt nicht wie ein Karton, wenn man die Türen schließt."

Dimitros, der vierjährige Sohn, kann am besten Deutsch in der Familie. Kein Wunder, er hat ja jeden Tag Sprachtraining in der Kita. Jüngst berichtigte er die Grammatikschwächen seiner Mutter. Es heiße nicht "um unser Wohnung", sondern "in unserer Wohnung". Es ist nur eine kleine Wohnung, gebrauchte Küche ohne Fenster. Das Sofa und der kleine Stubenschrank sind Geschenke von Nachbarn im Haus. Ein Park ist gleich vor der Haustür, aber auch eine Tankstelle, das Rauschen der A72.

Meist ist Maria daheim. Sie hat einen kleinen Nebenjob - ihr Mann bringt vor allem das Geld heim. Sie kommt kaum mit Einheimischen zusammen. "Ich möchte eine Arbeit, bei denen ich mit Menschen zu tun habe." Ein Verein? Sie spielt gerne Volleyball, sagt sie. Aber so recht traut sie sich nicht. "Ich habe Angst, die Deutschen sagen Nein zu mir."

Die Familie war kürzlich auf dem Stollberger Weihnachtsmarkt. Die vielen kleinen Hütten, das kennt sie so nicht aus Griechenland. Da sind die Weihnachtsmärkte eher wie Rummel mit Fahrgeschäften und Riesenrad und Karussell. Alles blinkt bunt. Aber ihr schmeckt der Glühwein. Mit viel Fantasie sei es wie Rakomelo, einem heißen Getränk aus Raki, Honig, Kräutern und Zimt.

In Stollberg erlebe sie noch etwas wie Kindheit. Hier sei alles so ruhig, so sicher, so gemütlich, sagt sie. In Athen war dauernd Gefahr. Smog. Und ihre Mutter brachte sie sicherheitshalber jeden Tag zur Schule. Sie musste dort schon sehr erwachsen sein. "Und hier gibt es so viele Spielplätze", sagt die Mutter.

Es sei alles in Ordnung. Ihr fehle hier nichts aus ihrer Heimat, erklärt Maria. Dann aber sagt sie: "Das Meer. Nur das Meer wäre schön."