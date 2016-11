"Junge Brandschutzhelfer" als Einstieg in eine Lebensaufgabe

Sie setzen sich ehrenamtlich für das Gemeinwohl ein, sie entscheiden oftmals über Leben oder Tod und sie stellen persönliche Bedürfnisse in den Hintergrund. Dafür wurden jetzt insgesamt 115 Helfer von Feuerwehr und Katastrophenschutz geehrt.

Von Petra Wötzel

erschienen am 21.11.2016



Gablenz. Brandbekämpfung, Tierrettung, technische Hilfeleistung - Kameraden der Feuerwehr sowie Mitglieder des Katastrophenschutzes und Rettungsdienstes, die seit zehn, 25 oder 40 Jahren bereit sind, anderen im Notfall zu helfen, sind jetzt für ihre langjährigen Dienste gewürdigt worden - mit den Ehrenzeichen am Band in Bronze, Silber oder Gold.

Zu den ausgezeichneten Kameraden aus dem Altlandkreis Stollberg gehören auch die Niederdorfer Feuerwehrmänner Jürgen Pfüller und Falk Seidel. 1976 traten sie beide in die Jugendfeuerwehr ein und sind so jetzt seit 40 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde aktiv. Für Jürgen Pfüller war schon als kleiner Bub klar, dass die Feuerwehr einmal einen großen Teil seiner Freizeit bestimmen wird, sagt er. Vater Gotthard, aktives Mitglied und Wehrleiter, sei sein großes Vorbild gewesen. "Für mich stand immer fest, dass ich die Familientradition fortsetzen möchte. Die Arbeit in der Feuerwehr gehört zu meinem Leben", sagt der 56-Jährige. Bereits mit sechs Jahren trat er in der Arbeitsgemeinschaft (AG) "Junge Brandschutzhelfer" ein.

Auch für Falk Seidel war diese AG der Einstieg in das Feuerwehrwesen. Ein nachhaltiges Schlüsselerlebnis war für die Jungs ein Großbrand in ihrem Heimatort nach einem Blitzeinschlag. Bei dem Feuer im Juni 1974 brannte die Scheune eines Bauerngutes komplett ab. Die Jugendlichen durften nur zuschauen, für einen aktiven Einsatz waren sie mit 14 beziehungsweise 13 Jahren zu jung. "Ich habe mich damals geärgert, dass ich nach Hause geschickt wurde, während die Kameraden über Nacht Brandwache gehalten haben. Dass es zu gefährlich für mich war, habe ich damals nicht eingesehen", erinnert sich Pfüller, der die Entwicklung der Freiwilligen Feuerwehr Niederdorf in den vergangenen 40 Jahren mit bestimmt hat. Er absolvierte die vorgeschriebenen Ausbildungen, qualifizierte sich weiter und übernahm 1987 mit 27 Jahren den Vorsitz der Feuerwehr. Als Jürgen Pfüller damals nach dem Tod seines Vaters gefragt wurde, ob er die Leitung übernehmen möchte, habe er nicht lange überlegen müssen. "Jetzt war es an der Zeit, das Versprechen, die Tradition fortzusetzen, einzulösen." Unter der Leitung des als Sicherheitsingenieur im Krankenhaus Stollberg tätigen Niederdorfers sind heute 32 Erwachsene und 14 Jugendliche aktiv.

Jürgen Pfüller und Falk Seidel sind in den vier Jahrzehnten bei der Niederdorfer Feuerwehr dreimal mit Fahrzeugen und allem Drum und Dran umgezogen, sie haben technische und logistische Verbesserungen durch ein neues Löschfahrzeug sowie moderne Mannschaftstransport- und Logistikwagen miterlebt und ihre Begeisterung an junge Leute weitergegeben. "Genau so wichtig wie super Technik sind für mich der gute Zusammenhalt und die Kameradschaft untereinander", sagt der 55-jährige Maurer Falk Seidel. Dabei denkt der Löschmeister an das Hochwasser 2012, als alle Kameraden tagelang im Einsatz waren, oder an den verheerenden Brand eines Autohauses, bei dem ein Mensch ums Leben kam. "Solche Ereignisse zu verarbeiten, ist nicht einfach, das lernt man erst im Laufe der Zeit." In diesem Jahr rückte die Feuerwehr Niederdorf zu bisher 13 Einsätzen aus.