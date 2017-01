Keine Puma-Socken mehr aus Leukersdorf: Epesa schließt

Socken für Borussia Dortmund, VfB Stuttgart oder Arsenal London: Strümpfe aller Art aus Leukersdorf sind gefragt. Doch warum hat der Standort keine Zukunft? Gibt es trotzdem eine gute Nachricht?

Von Jan Oechsner

erschienen am 11.01.2017



Leukersdorf. Auf der Internetseite von Epesa steht stolz: "Ein Großteil unserer Fertigung ist für den Export bestimmt - wie etwa für die USA, Schweden, Finnland und andere." Doch damit wird es bald vorbei sein. Der Standort an der Schulstraße 4 in Leukersdorf schließt. Das hat jetzt der Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie (VTI) bekanntgegeben. Eine Ära geht zu Ende - nach fast hundert Jahren. 1920 wurde das Traditionsunternehmen als Strumpffabrik Emil Pfau gegründet.

Hintergrund ist, dass sich für das Unternehmen vor Ort kein Nachfolger mehr gefunden hat. Geschäftsführer Rolf-Jürgen Hauer hatte das in vierter Generation geführte Familienunternehmen seit 1990 geleitet und ist nun im Alter von 65 Jahren in den Ruhestand gegangen.

"Mein Unternehmen gibt es zwar bald nicht mehr, trotzdem sehe ich die Sache insgesamt positiv", so Hauer. Denn die Firma Lindner aus Hohenstein-Ernstthal übernehme große Teile des Epesa-Sortiments und werde die angestammten Kunden weiter mit gewohnt hoher Qualität überzeugen. Hauer: "So geht unser Know-how nicht verloren und die Strumpfproduktion in der Region bleibt stark", kommentiert der ehemalige Firmenchef den für ihn keineswegs leichten Schritt: "Ich bin zudem froh, dass es für viele meiner Mitarbeiter im gewohnten Beruf bei Lindner weitergeht. Einige wechseln zum Strumpfhersteller Breitex nach Dittersdorf, die übrigen in den Ruhestand." Insgesamt hat Epesa 21 Strumpfwirker beschäftigt.

Hauer gehörte zu den wenigen Firmenchefs, die sich bei der Debatte zum Mindestlohn öffentlich für mehr Verständnis bei Großkunden hinsichtlich der Preisgestaltung eingesetzt haben. 2014 berichtete die "Freie Presse" darüber, wie er etwa mit Puma um jeden Cent verhandelt hat, um seine Mitarbeiter weiter beschäftigen zu können. Für ein Paar gelbe Strümpfe für Borussia Dortmund - Epesa stellte diese damals ebenso wie beispielsweise für den VfB Stuttgart oder Arsenal London als Fan-Artikel her - bekamen die Leukersdorfer 2,09 Euro von Puma. "Mit Mindestlohn müsste ich 2,73 Euro verlangen", so Hauer damals. Er habe bei der besagten Socke einstmals gewagt, 2,13 Euro als Verhandlungsbasis in den Ring zu werfen. Die bereits erwähnten 2,09 Euro musste Hauer dann aber akzeptieren. Puma war zwei Cent nach oben gegangen, er vier nach unten.

Nun also wird die Firma Lindner das "Erbe von Epesa fortsetzen", wie es der VTI nennt. "Nach einem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr 2016 mit Zuwachs an Umsatz und Mitarbeitern geht die Strumpfwerk Lindner GmbH 2017 weiter auf Expansionskurs. Am westsächsischen Firmenstandort werden Anfang März 36 Strickmaschinen sowie die dazugehörige Nähtechnik zusätzlich in Betrieb genommen. Die Zahl der Mitarbeiter soll von derzeit 60 auf 84 steigen; drei geplante Stellen sind gegenwärtig noch nicht besetzt", so Geschäftsführer Thomas Lindner. Zum aktuellen Lindner-Produktsortiment gehören laut Firma Socken sowie Bein- und Armstrümpfe beziehungsweise Bandagen für die Bereiche Mode, Gesundheitsschutz, Medizin und Sport. Anfang 2016 hatte das Unternehmen den auf den Vertrieb medizinischer Textilerzeugnisse spezialisierten Großhändler Venocare-Med aus Sulzburg im Breisgau übernommen, dessen Sitz nach Hohenstein-Ernstthal verlegt.

Die Strumpfwerk Lindner ist die älteste noch in Familienbesitz befindliche Strumpffabrik Deutschlands. Der Urgroßvater Thomas Lindners hatte sie 1890 gegründet.

Für VTI-Geschäftsführer Peter Werkstätter ist diese Art des Zusammengehens traditionsreicher Textilproduzenten ein Glücksfall: "Die Unternehmensnachfolge im Mittelstand ist oft ein schwer lösbares Problem." Obwohl Epesa nicht weiter bestehen könne, blieben Know-how, Arbeitsplätze und Produktionskapazitäten zumindest unmittelbar in der Region erhalten.