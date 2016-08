Kutscher bÃ¼ÃŸt Pferd an einen Husar ein

Kutscher büßt Pferd an einen Husar ein

Der Geschichte vor der Haustür spüren die Heimatchronisten aus Thalheim nach. Manche Episode wissen sie weiterzuerzählen. "Freie Presse" veröffentlicht in loser Folge einige Begebenheiten. Heute: Gottlob Schletter gerät in die Wirren der Völkerschlacht bei Leipzig.

Von Christof Heyden

erschienen am 30.08.2016



Thalheim. Die Völkerschlacht zu Leipzig ist seit 203 Jahren fernab vom Erzgebirge geschlagen und doch gibt es manchen Bezug in hiesige Gemeinden. So haben die Thalheimer Geschichtsfreunde im Gemeindearchiv Dokumente gefunden, die von einem Fuhrmann (1781-1847) berichten, der eher zufällig in die Wirren der Weltgeschichte geriet.

"Ein gesiegeltes Dokument der Gemeinde Thalheim von 1814 bestätigt, dass dem Fuhrmann Christian Gottlob Schletter am 16. Oktober 1813 auf dem Weg von Borna nach Altenburg von Husaren ein Pferd abgenommen worden ist", erzählt Chronist Klaus Schröpel. Die Nachwelt erfährt von diesem Geschehen, weil die Schadensersatzforderung des Kutschers aktenkundig geworden ist. Denn das aufgefundene Schreiben beurkundet, dass dem Erzgebirger seinerzeit ein Betrag von 70 Talern Schadenersatz zugesprochen worden sei.

Und so könnte die Geschichte nach Quellenstudium der Chronisten abgelaufen sein: "Christian Gottlob Schletter, genannt der Fuhrmaalob, war mit seinem Pferdefuhrwerk im fruchtbaren sächsischen Tiefland unterwegs, um Getreide für seine erzgebirgische Heimat zu laden", berichtet Schröpel. Ob er auf der Hinfahrt möglicherweise Strumpfwaren aus Thalheim und den Nachbarorten, oder vielleicht sogar Tuchmachererzeugnisse aus Stollberg geladen hatte, bliebe dahingestellt. Erwiesen sei, dass er südlich von Leipzig über die Landstraße rumpelnd von kaiserlich-königlichen Österreichischen Husaren am Tage der beginnenden Kampfhandlungen gestoppt worden ist.

"Vermutlich wurde der Fuhrmann zum Transport von verwundeten Soldaten zwangsverpflichtet. Als er dann einer feindlichen Einheit begegnete, dachte sich jener österreichische Husar, dem gerade ein Gaul abhanden gekommen war, der Fuhrmann kommt auch mit nur einem Pferd klar." Also sei ihm eines abgenommen worden.

Die Stadtväter hätten damals dem Bericht des Erzgebirgers geglaubt und schließlich die Entschädigung von 70 Talern festgesetzt. "Und so kam es, dass ein Thalheimer Fuhrmann zum winzigen Mosaiksteinchen eines weltgeschichtlichen Ereignisses wurde", so Klaus Schröpel.