Nach 83 Jahren: Die Scheune des Vaters

Walther Reuther wird bald 90 Jahre, lebte schon immer in Erlbach-Kirchberg. Mit "Freie Presse" - die er seit nunmehr 70 Jahren liest - blickt er zurück, Jahrzehnt für Jahrzehnt. Heute erzählt er von seiner Kindheit zwischen den beiden Weltkriegen. Und den ersten Hakenkreuzen, die im Ort auftauchten.

Von Jan Oechsner

erschienen am 19.09.2016



Erlbach-Kirchberg. Da steht sie also, diese mächtige Scheune. Wenn sie reden könnte, würde sie womöglich rufen: "Hallo Walter, wie gehts?"

Walter Reuther steht vor dieser Scheune, in diesem Bauernhof, seinem Geburtsort an der Dorfstraße 59. "Die hat mein Vater 1933 gebaut, nachdem er Jahre zuvor den Hof mit 14,5 Hektar gekauft hat. Wir waren immer Bauern. Erst Landwirtschaft mit Hacke und Sense, später dann mit Haumaschine und Flügelmaschine." Der Roggen habe bis zu zwei Meter hoch gestanden. Und dann sagt der fast 90-Jährige: "Wo ist denn nur die Zeit so schnell hin?"

Wegen der Scheune wollte er auch immer Zimmermann werden. Denn da haben damals 30 Zimmerleute mit angepackt, erinnert er sich. Und auch daran, wie später die Ähren in den Ausschnitten der Feldarbeiterinnen hingen.

Heute lebt Walter Reuther nur drei Steinwürfe von dem Gut als seiner Geburtsstätte entfernt, immer noch in Erlbach-Kirchberg. Vieles hat sich seitdem verändert: Eingemeindung, keine Schule mehr - und auch keine Brauerei Heilmann mehr. "In dem Gasthof gab es eine große, schöne Bühne. Die war wie das Weltall. Viel Handgemaltes. Alles viel schöner als der Bürgergarten in Stollberg. Bestimmt die schönste Bühne Deutschlands", schwärmt der Mann heute noch. Er musste damals, in der zweiten Klasse, dort auftreten zu Weihnachten, weil es zum Fest Schulzensuren gab. Schuldirektor Neumann habe zu ihm, dem kleinen Reuther, gesagt: "Hier, lies das und lerne das und dann ab auf die Bühne." Er sollte den Sultan Süleyman spielen, der Ärger mit den 300 Frauen hatte, dazu die große Tabakspfeife von seinem Opa Ernst.

Als die Scheune dann fertig war, waren auch die Nazis an der Macht. Im Ort tauchten die ersten Hakenkreuze auf. Aber nicht nur. "Die einen Eltern waren bei der Kommunisten, die anderen bei den Nazis, andere bei den Sozis. Und die Kinder haben sich dann gegenseitig auch mal die Gusche vollgehauen. Da bin ich immer ausgerissen. Mein Vater war ja gegen Politik. Für ihn gab es die Landwirtschaft." Zur Maidemonstration 1933 - wenige Monate nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler - hätten viele Bauern ihre Wagen bereitgestellt. "Aber es gab noch nicht so viele Hakenkreuzflaggen bei uns im Ort. Eher die roten." Er selbst habe lieber mit ein paar Jungs den Bettler im Ort ab und zu geärgert. "Ich war ein Straßenräuber." Der manchmal auch Blessuren davongetragen hat, Reuther zeigt auf einen Goldzahn. Den richtigen hat er bei einer Rangelei verloren, musste zum Zahnarzt nach Lugau. "Mit dessen Sohn war ich später im Krieg", schaut Reuther ernst.

Er beschreibt die Zeit am Ende seines ersten Lebensjahrzehnts so: "Adolf war Adolf. Aber es gab auch Disziplin und Ordnung, das muss man auch sagen." Das war das A und O damals. Seine Eltern hätten ihn aber vor allem christlich erzogen. "Aber, natürlich waren wir Jungs auch soldatenfreudlich. Alles andere wäre ja eine Lüge. Warum? Na, die hatten doch was ganz spannendes: ein Gewehr." Da war er fast zehn Jahre alt. Da war es 1936.