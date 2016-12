Niederwürschnitzer Schnitzer mit Verstärkung ins neunte Jahrzehnt

Am Wochenende stellen die Vereinsmitglieder anlässlich des Weihnachtsmarktes wieder ihre Arbeiten aus. Unter diesen sind auch Exponate, die von Anfängern geschaffen wurden. Denn ein Aufruf Anfang des Jahres hat neue Mitglieder angelockt.

Von Viola Gerhard

erschienen am 08.12.2016



Niederwürschnitz. Unter Sebastian Bernhardts Händen entsteht ein Pilz. Es ist sein zweiter. Dazu kommen drei Bäumchen und drei Rehe. Alle Arbeiten sind in diesem Jahr entstanden, denn der 27-Jährige stieß erst im Januar zu den Schnitzern, nachdem er einen Aufruf des Niederwürschnitzer Vereins gelesen hatte. Denn der brauchte dringend neue, junge Mitstreiter. Im Vorjahr hatte er nur noch fünf Mitglieder, zum Treffen kamen oft nur drei.

Jetzt sieht die Situation schon ein wenig anders aus. Manchmal sitzen sie sogar zu acht um den großen Tisch im Vereinsheim - denn neben Sebastian Bernhardt sind dem Aufruf noch zwei weitere jüngere Schnitzer gefolgt und "hängengeblieben". Und manchmal ist sogar richtiger Nachwuchs da, wie an diesem Abend: Vereinschef Ronny Drechsel hat seinen Sohn mitgebracht. Clemens ist 13 Jahre alt, hat das Schnitzen bei seinem Vater gelernt, als er etwa neun Jahre alt war. Und manchmal begleitet der Teenager, der allerdings kein Vereinsmitglied ist, Ronny Drechsel nach Niederwürschnitz, um dort gemeinsam mit den "alten Schnitzhaudegen" zu arbeiten. Und mit etwas Glück hat er hier auch bald einen Altersgenossen, denn auch Bernhardts elfjähriger Sohn interessiert sich für die Arbeit mit dem Schnitzmesser. "Vielleicht bringe ich ihn das nächste Mal mit", sagt der Neuwürschnitzer.

Der staunt selbst, wie schnell sein erstes Jahr als Hobbyschnitzer vorübergegangen ist. "Es macht Spaß." Und er wirbt auch gleich für die Truppe: "Anfänger brauchen wirklich keine Scheu zu haben, herzukommen. Hier hilft jeder, wenn man Hilfe braucht."

Dieses Jahr feiert der Verein sein 80-jähriges Bestehen, aber nur in kleiner Runde, am Samstag des 4. Advent bei einer Weihnachtsfeier. Früher gab es bei Jubiläen eine große Gemeinschaftsausstellung, aber dafür sind es im Moment zu wenige Mitglieder, sagt Ronny Drechsel. Aber an der kleinen Ausstellung beim alljährlichen Weihnachtsmarkt halten sie fest. Dann zeigen sie unter anderem, was im Laufe des Jahres entstanden ist, außerdem kann man ihnen bei der Arbeit über die Schulter schauen. Traditionell werden auch Speckfettbemmen verkauft, der Erlös geht in die Vereinskasse.

Auch wenn es inzwischen personelle Verstärkung gab - Zeit, die Vereinschronik fortzusetzen, habe leider noch keiner gefunden, sagt Ronny Drechsel. Zwei Bände gibt es bisher, einer beginnt mit der Gründung als Neuoelsnitzer Schnitzgruppe im Advent 1936 und endet im Jahr 1980, der zweite Band setzt das Vereinsgeschehen bis 2001 fort. Seit 1993 treffen sich die Schnitzer im Vereinsheim, nachdem sie seit ihrer Vereinsgründung neunmal ihr Domizil gewechselt hatten.

Die Niederwürschnitzer Schnitzer treffen sich jeden Dienstag von 18 bis 21 Uhr im Vereinsheim gegenüber der "Tenne" (Zugang über die Hartensteiner Straße). Sowohl Anfänger als auch erfahrene Schnitzer sind willkommen. Der Weihnachtsmarkt von Niederwürschnitz, bei dem es auch eine kleine Schnitzausstellung gibt, findet am Samstag und Sonntag, jeweils ab 14 Uhr an und in der Würschnitztalschule statt.