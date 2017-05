Regierungen aus aller Welt stehen Schlange - selbst aus Mikronesien

Führerschein, Ausweis, Reisepass, Geldkarte: Was die Deutschen - und viele Menschen anderswo - mit sich tragen, wurde nicht selten mit Maschinen von Mühlbauer aus Stollberg hergestellt. Auch die 104.000 Bürger eines Pazifik-Inselvolkes bekommen so ganz neue Dokumente.

Von Jan Oechsner

erschienen am 19.05.2017



Stollberg. Die ID 60 hat eine verdammt lange Reise hinter sich. Erst zum Firmen-Hauptstandort nach Roding in Bayern, dann per Schiff in die Südsee, dann - in Kisten verpackt - mit einer kleinen Cessna weiter transportiert. Anders ging es nicht. "Das hat drei Monate gedauert. Ein sehr spezielles Projekt", sagt Montageleiter Hannes Schubert von Mühlbauer in Stollberg.

Mit der ID 60 kann die Regierung der Föderierten Staaten von Mikronesien nun neue und bessere Reisepässe für ihre etwa 104.000 Einwohner herstellen. Das Reich hat mehr als 30 Eilande, Atolle und Hauptinseln - mit schönen Namen wie Oroluk, Namonuito oder Woleai.

Der Auftrag: nur eine einzige Maschine. Es ist ein kleiner, exotischer Auftrag. Aber er beweist: Selbst hier am anderen Ende der Welt können sich die Stollberger durchaus sehen lassen. Oder? Schubert nickt.

Ob Führerschein oder Kundenkarte, Ausweis oder Namensschild, Reisepass oder Kreditkarte: Was Menschen so mit sich tragen, wurde höchstwahrscheinlich mit Maschinen von Mühlbauer aus Stollberg komplettiert. 300 Leute arbeiten an dem Standort, den es seit 1997 als Teil der internationalen Unternehmensgruppe Mühlbauer mit etwa 3000 Mitarbeitern weltweit gibt.

Ein Spezialgebiet des Sondermaschinenherstellers: die Sicherheitsindustrie. "Wir produzieren und liefern vor allem die Maschinen, die spätere Personalisierungen auf allerlei Dokumenten vornehmen können. Also Namen, Fotos, Fingerabdruck, Unterschrift, Bilder und Daten wie Geburtstag oder Körpergröße", sagt Sven Scheps, der bei Mühlbauer vor allem den Nachwuchs ausbildet. Etwa bei der Bundesdruckerei in Berlin. So bekommt dann beispielsweise auch wirklich die Person mit all ihren Daten ihren Ausweis, die ihn auch zuvor bei der jeweiligen Behörde beantragt hat.

Dort, in Berlin, steht aber seit einigen Jahren auch eine CI 12010 aus Stollberg. Diese kann etwas ganz anderes: Sie testet für die Bundesdruckerei zuerst die Blanko-Führerscheine, bevor diese mit Daten bestückt werden. In dem Material sind nämlich mikroskopisch kleine Sicherheitsfäden, die das Dokument fälschungssicher machen sollen. "Unser Auftrag war: Eine Maschine zu entwickeln, die als Qualitätskontrolle vorgeschaltet werden kann", so Schubert. Die Fragen waren: Leuchten besagte Sicherheitsfäden unter ultraviolettem Licht gelb, blau, rot? Befinden sich diese auch in der erforderlichen Häufigkeit und möglichst gleichmäßig verteilt auf der Oberfläche? "Wir haben ja kaum Maschinen von der Stange. Auch hier musste unsere Stollberger Entwicklungsabteilung ran. Aber, sie hat es geschafft", so Schubert.

Mühlbauer aus Stollberg ist mit Entwicklung und Herstellung von allerlei Sondermaschinen im Dokumentenwesen eine feste Größe im Konzern. Dieser hatte erst 2014 etwa 13 Millionen Euro in einen neuen Maschinenpark investiert. Scheps: "Demnächst wird es wohl keine derart großen Investitionen geben. Wir haben hier am Standort das Modernste vom Modernen." Neben Deutschland und Mikronesien hat Mühlbauer schon in viele Ecken der Welt an Regierungen oder Behörden exportiert - Kuwait, Rumänien, Moldawien, USA. Oder Uganda.

In dem afrikanischen Land hat es der Mühlbauer-Konzern erst ermöglicht, dass im Jahr 2011 dort auch wirklich alle Leute wählen konnten. Bei dem im Hauptstandort Roding federführenden Projekt waren die Stollberger etwa mit Software-Lösungen beteiligt. Scheps: "Ein Drittel der Bevölkerung war nämlich gar nicht registriert. Damit dies erfolgen konnte, hat Mühlbauer etwa 100 Maschinen dorthin geschickt."