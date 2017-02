Region Stollberg ist Primus im Erzgebirge

Fast immer die beste Arbeitslosenquote: Agentur-Chef über einen Altkreis mit Sonderrolle, Vollbeschäftigung in der Region - und die Autobahn

erschienen am 09.02.2017



Die Statistik alle vier Wochen lügt nicht und sagt fast immer das Gleiche: Die Region Stollberg liegt vorn, die anderen sind auf Abstand. Von den vergangenen 120 Monaten (oder zehn Jahren) stand die hiesige Region 105 Monate auf Platz eins, nur ganz selten konnte die Region Zschopau mal mehr Beschäftigung aufweisen. Jan Oechsner sprach mit dem Leiter der Arbeitsagentur im Erzgebirgskreis, Siegfried Bäumler, über das Phänomen. Oder ist es gar keines?

Freie Presse: Der Altkreis Stollberg ist der Primus. Zufall?

Siegfried Bäumler: Nein, das ist kein Zufall. Die Region Stollberg hat eine sehr gute infrastrukturelle Anbindung - schon alleine mit der Bundesautobahn 72. Das ist eindeutig ein Standortvorteil und ein Pfund, mit dem es sich wuchern lässt. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass die Beschäftigungssituation auch in anderen Regionen des Erzgebirges durchaus gut ist.

Nur, die Autobahn gibt es schon viele viele Jahrzehnte. Das ist zwar ein Standortvorteil, aber eben auch kein Verdienst.

Das stimmt. Aber die Region hat diesen Vorteil erkannt und nutzt diesen Vorteil. Eine Autobahn ist kein Selbstläufer für Wirtschaftsaufschwung. Auch das Umfeld muss attraktiv sein - das haben etwa Stollberg oder Oelsnitz als die Großen an der Autobahn erkannt. Das Stollberger Gewerbegebiet soll ja nun weiter entwickelt werden - eine Reaktion auf die Situation vor Ort. Und immerhin müssen ja die Kommunen auch das Geld für die Gewerbegebiete haben. Aber auch der Verkehrslandeplatz Jahnsdorf trägt sicher dazu bei, die Region für Investoren interessanter zu machen.

Nun, das sehen aber die Kritiker des Flughafens anders. Sie meinen, es ist vor allem schlicht ein Tummelplatz für Hobbyflieger, die nur Krach machen. Zumal es keine Daten darüber gibt, wie viele Geschäftsleute dort landen.

Ich gebe zu, dass der Landeplatz nicht die Hauptrolle spielt. Hier ist eher die große Nähe zu einem Oberzentrum, also Chemnitz, bedeutsam. Zudem hat die Region auch ein stark ausgeprägtes Gewerbe, eine gute Auslastung und eine hohe Unternehmensdichte.

Der Stollberger Oberbürgermeister Marcel Schmidt sagte einst mal in einem Interview von "Freie Presse" ganz offen, die Stadt Stollberg sei ein Vorort von Chemnitz.

Das ist nicht so falsch. Die Region Stollberg spielt in der Tat eine Sonderrolle. Sie gehört verwaltungsstrukturell zwar zum Erzgebirgskreis, aber ist ja doch traditionell den großen Zentren wie Zwickau, aber vor allem Chemnitz nahe.

Aber auch umgekehrt. Jüngstes Beispiel ist die Investition vor wenigen Jahren der Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr (IAV). Die wollten eigentlich in Chemnitz ausbauen, haben dies aber dann in Stollberg gemacht. Die halten am Plan fest, in wenigen Jahren etwa 1000 Mitarbeiter hier zu haben.

Da verschieben sich die klassischen Pendlerbewegungen, die Region Stollberg wird attraktiver. Insgesamt gab es im vergangenen Sommer zwar 6700 Menschen mehr, die von Stollberg aus woanders arbeiteten als umgekehrt. Aber dieser Minussaldo ist geschrumpft. 2010 waren es noch mehr als 8300. Interessant ist auch dies, wieder der Sommer 2016 als Basis: Damals gab es zwar 6500 Auspendler aus dem Raum Stollberg direkt ins Oberzentrum nach Chemnitz, aber: Von dort kamen immerhin auch fast 2600 Menschen, um im Raum Stollberg zu arbeiten. Die Region hat zudem Einpendler aus dem Erzgebirge in hohem Maße: Allein aus Aue oder Annaberg-Buchholz kommen etwa 2300 Menschen, um im Altkreis Stollberg zu arbeiten. Also Vorort und Magnet zugleich.

Welches Potenzial hat die Region Stollberg für die Zukunft?

Gute Frage. Im vergangenen Jahr hatte die Region sogar mal eine Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent. Analysten sagen, Werte unter 5 Prozent entsprechen de facto Vollbeschäftigung. Interessant sind auch diese Daten: Von den 27.000 Beschäftigten ist nur etwa jeder zehnte im Sektor der geringfügig Entlohnten.

Für die 5 Prozent, die weiter arbeitslos sind, ist das kein Trost.

Das ist richtig. Das Problem ist: Nicht jeder der derzeit etwa 2200 Arbeitslosen passt auf jede Stelle. Hinzu kommen Probleme bei der Mobilität, es gibt Altersgründe und so weiter. Insofern wird es immer einen gewissen Prozentsatz an Arbeitslosen geben, der in der Anzahl und in regionaler Ausprägung unterschiedlich hoch ist.

Wie verteilen sich denn die Berufe derer, die noch Arbeit suchen?

Das ist sehr weit gefächert. Es gibt keine starke Gruppe, für die man nur einfach eine Fabrik hinstellen muss und dann wären wir bei null Prozent Arbeitslosigkeit. In gewisser Weise fallen Sparten wie Metallerzeugung und -bearbeitung, Verkaufsberufe oder Unternehmensorganisation auf. Aber die drei zusammen machen nur etwa ein Viertel aller Arbeitslosen aus.