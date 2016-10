Rewe wird 2017 wegen Neubau schlieÃŸen

Rewe wird 2017 wegen Neubau schließen

Die Lebensmittelkette will an ihrem jetzigen Standort in Thalheim in eine komplett neue, modernere Halle investieren. Das ist eins der Themen zur Einwohnerversammlung.

Von Jan Oechsner

erschienen am 14.10.2016



Thalheim. Die Tagesordnung umfasst etwa zwei Dutzend Themen, die Thalheims Bürgermeister Nico Dittmann zur nächsten großen Einwohnerversammlung am kommenden Freitag den Bürgern erläutern will. Darunter sind Baumaßnahmen - etwa an der Grundschule, der neuen Rettungswache oder etliche Straßen. Auch das Chemnitzer Modell, das Gewerbegebiet oder das Stadtfest 2017 stehen auf der Liste. "Freie Presse" nennt drei wichtige Themen, zu denen es Neues gibt.

Der Rewe-Markt: Laut Dittmann will die Lebensmittelkette am jetzigen Standort in eine komplett neue, modernere Halle investieren. Dabei soll es sich um einen Niedrigenergiemarkt handeln, gebaut mit ökologischen Baustoffen. Für Dittmann ist das Engagement des Rewe-Konzerns ein positives Signal für den Einkaufsstandort Thalheim.

Das ausführende Büro ist die RTLL Generalbau GmbH mit Hauptsitz in Kirchberg. "Den Bauantrag legen wir in Kürze vor", sagt der zuständige Projektleiter Michael Hampel. Anfang 2017 sollen die Arbeiten beginnen und im Laufe des Jahres abgeschlossen sein. In dieser Zeit müssten sich die Kunden Alternativen suchen. Rewe habe zwar in der Gegend eine Ersatz-Verkaufsfläche gesucht. "Allerdings konnte keine passende gefunden werden", so Hampel.

Das schnelle Internet: Laut Jürgen Nestler vom Thalheimer Tele-Club könnte derzeit technisch jeder zweite der 3000 Haushalte in der Stadt an schnelles Internet mit 25 MBit angeschlossen werden. Doch von diesen 1500 seien es derzeit nur knapp zehn Prozent, die dies auch tatsächlich nutzen, so Nestler. Laut Bürgermeister Dittmann soll derzeit eine 50.000 Euro teure Machbarkeitsstudie - finanziert über Fördergelder - erfassen, wo mit welchem Bedarf ein Angebot von 50 MBit realisierbar wäre. "Zudem werden wir als Stadt auch Internet-Hotspots über W-Lan in der Stadt installieren", so der Bürgermeister. Begonnen werde Anfang 2017 im Vereinsheim nahe des Erzgebirgsbades. Dittmann: "Als Test, wie es angenommen wird."

Das B-180-Projekt: Die Ortsumfahrung der Bundesstraße auf Thalheimer Flur ist vom Tisch. Der andere Teil des Projekts - Höhe Tabakstanne bis Staatsstraße Stollberg/ Zwönitz mit dem Fokus der wichtigen Verkehrsentlastungen in den Ortslagen Stollberg-Hoheneck und Brünlos - ist aber im neuen Bundesverkehrswegeplan jetzt höher gestuft worden. Laut Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr befindet sich das Projekt nun in der Kategorie "Weiterer Bedarf mit Planungsrecht." Sprecherin Siebert: "Eine Finanzierung dieses Vorhabens innerhalb des Prognosezeitraums 2030 ist zwar nicht vorgesehen, doch können durch das gegebene Planungsrecht Entwurfsbearbeitungen aufgenommen werden und für die spätere Etatreife nötige Vorlagen bereits erfolgen." Zu einem möglichen Zeitraum der Realisierung machte sie keine Angaben.

Die Einwohnerversammlung findet nächsten Freitag um 18.30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule statt.