Schmied Horst Fröhlich kann sich auf den Nachwuchs verlassen

Seit 50 Jahren hat der Beuthaer seinen Meisterbrief. Dafür gab es jetzt diesen in Gold. In die Zukunft blickt der 75-Jährige gelassen, auch wenn sich die Arbeit stark verändert hat.

Von Petra Wötzel

erschienen am 05.12.2016



Beutha. Ob es damals sein Traumberuf war, weiß Horst Fröhlich gar nicht mehr so genau. Damals, das ist vor 60 Jahren, als Horst Fröhlich begann, im elterlichen Betrieb einen handwerklichen Beruf zu lernen. "Aber ich hatte immer Freude an der abwechslungsreichen Arbeit und habe es nie bereut, dass ich das geworden bin", so der Beuthaer.

Der Mann ist Schmied. Schmied mit Leib und Seele. 1966 erwarb er den Meisterbrief, ein knappes Jahr später übernahm er von seinem Vater die Schmiede.

Von der Handwerkskammer Chemnitz wurde Horst Fröhlich nun mit dem Goldenen Meisterbrief geehrt. Der 75-Jährige gehört zu den wenigen ausgezeichneten Handwerksmeistern, die 50 Jahre nach ihrem Zunftabschluss noch immer aktiv im Berufsleben stehen. Einen Zwölf-Stunden-Arbeitstag, wie die meiste Zeit seines Arbeitslebens, tut er sich freilich heute nicht mehr an. Doch es gibt immer zu tun. Zumal er die Arbeit "täglich im Blick" hat, denn die Werkstatträume befinden sich im 1898 gebauten, eigenen Haus, dem ältesten Gebäude von Beutha. Über das Gründungsjahr der Schmiede sind keine Angaben bekannt. Sicher belegt ist aber, dass sie bis 1749 Gemeindeschmiede war.

Während bei Horst Fröhlich bis in die 1960er-Jahre Hufbeschlag und Wagenbau im Mittelpunkt standen, kamen später Reparaturarbeiten für die Landwirtschaft und die Bevölkerung, an Fahrzeugen der Feuerwehr sowie Aufträge für das Schilderwerk dazu. "Probleme mit der Materialbeschaffung hatten wir zum Glück nie, Kunden haben uns immer unterstützt", erinnert sich der Schmiedemeister, der als ruhig und ausgeglichen gilt.

Horst Fröhlich stellt aber nicht nur technische Schmiedearbeiten her. Das Kunstschmieden, das er sich übrigens selbst aneignete, ist ein nicht unbeträchtlicher Teil des Schmiedehandwerkes. Restaurierungsarbeiten an Turm- und Altargitter, Eingangstor sowie Gitter für das Fürstengrab der Hartensteiner Kirche bedeuteten für Horst Fröhlich nicht nur Arbeit, sondern Freude an seinem kreativen Beruf. Mit der Herstellung von Toren, Zäunen und - neuerdings wieder öfter - von Fenstergittern werden heute vor allem Aufträge für die Bevölkerung ausgeführt. Außerdem ist das örtliche Schilderwerk ein zuverlässiger Kunde.

Unterstützt wird Horst Fröhlich von seiner Familie. Ehefrau Margitta erledigt nicht nur kaufmännische Arbeiten, sondern packt auch in der Schmiede mit an. "Das war für mich selbstverständlich. Aber manchmal hätte ich mir schon etwas mehr Freizeit gewünscht", sagt die 76-jährige gelernte Stepperin. "Immerhin drei Mal waren wir in den ganzen 50 Jahren der Selbstständigkeit im Urlaub: zweimal an der Ostsee und einmal im Harz, aber da hat es zwei Wochen lang geregnet." Sohn Heiko arbeitet seit mehr als 20 Jahren mit seinem Vater zusammen. Jetzt möchte auch Enkel Pascal die Familientradition fortsetzen. Der 17-Jährige lernt den Beruf des Schmiedes. Der Opa ist stolz: "Darüber freue ich mich natürlich sehr: Ich denke, er wird seinen Weg gehen."