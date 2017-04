Schule macht Schule

Eine Oberschule unterrichtet nun auch Gymnasiasten, ein Gymnasium plant für Oberschüler. Private und staatliche Bildungsstätten erweitern sich gemeinsam - andere bauen ganz neu. Es brummt in der Region beim Thema Lernen.

Von Björn Josten

erschienen am 08.04.2017



Niederwürschnitz. Die Internationale Oberschule in Niederwürschnitz bekommt zum neuen Schuljahr einen gymnasialen Zweig. Damit komplettiert die Saxony International School (SIS) im Altkreis Stollberg ihr Angebot. "Der Wunsch ist uns aus Elternkreisen angetragen worden", sagt Rüdiger School, Geschäftsführer des Privatschulverbundes. In Stollberg betreibt die SIS bereits einen Kindergarten und eine Grundschule (IPS, siehe Infokasten), in denen durchgehend englisch gesprochen wird. "Die Eltern möchten daher, dass ihre Kinder weiter mit diesem Konzept bei uns lernen", sagt School. Dieses Angebot macht die gemeinnützige Carl Hahn GmbH als Schulträger nun.

Dazu wurde die Oberschule in Niederwürschnitz auf einen Zug in der künftigen fünften Klasse reduziert. Das hat laut School dazu geführt, das Kinder abgewiesen werden mussten. So ist nun allerdings genug Platz für eine Gymnasiumsklasse in dem Gebäude. Bisher sind 17 Kinder aus der IPS-Grundschule in Stollberg angemeldet. "Vielleicht kommen noch zwei aus der Oberschule dazu", sagt School. Prinzipiell ist das neue Gymnasium in Niederwürschnitz offen für alle Kinder. Bis zu 22 Schüler pro Klasse werden unterrichtet. Das Lehrpersonal wird zunächst aus den anderen SIS-Schulen rekrutiert.

Die Gymnasiumsklasse in Niederwürschnitz wird fremdsprachlich und medial ausgerichtet sein. "Da die Schüler aus unseren Schulen schon gut in Englisch sind, reduzieren wir diesen Unterricht zugunsten einer dritten Fremdsprache oder naturwissenschaftlichen Fächern", beschreibt School die pädagogische Ausrichtung. Die Bildungsagentur Chemnitz sieht diesen Ansatz wohlwollend. "Zielsetzung ist die Entwicklung der Mehrsprachigkeit als Schlüsselkompetenz angesichts der zunehmenden Europäisierung und Globalisierung", sagt Lutz Steinert, Pressesprecher der Bildungsagentur. Die endgültige Genehmigung des Gymnasiums seitens der Bildungsagentur steht zwar noch aus, doch School sieht da keine Probleme: "Die zuständige Referentin war begeistert von unserem Konzept."

Das Gebäude ist für zweieinhalb Züge ausgerichtet. Das heißt, dass ausnahmsweise auch mal drei Eingangsklassen gebildet werden können. Mittelfristig sei daher ein Anbau geplant, der laut School mit Fördermitteln realisiert werden soll.