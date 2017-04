Stadtrat lehnt Reiterhof am Hoffeld ab

Oelsnitz möchte sich touristisch entwickeln. Ein Pferdesportzentrum mit entsprechender Ausrichtung ist jetzt krachend durchgefallen. Das wirft Fragen auf: Hakt die Kommunikation? Soll nur verwaltet oder auch gestaltet werden?

Von Björn Josten

erschienen am 11.04.2017



Oelsnitz. Der Vorgang als solcher war schon bemerkenswert: Die deutliche Mehrheit des Stadtrates lehnte in der jüngsten Sitzung mit 13 Gegenstimmen und vier Enthaltungen einen Reiterhof gegenüber des Hoffeldes ab. Und das ohne öffentliche Diskussion. Das hat in Oelsnitz Seltenheitswert. Das abgelehnte Vorhaben hat die Kams GmbH geplant. Hinter der Gesellschaft stehen mit Katja Hillenbrand und Mark Ebert zwei Vorstände des örtlichen Technologieunternehmens Micas. Die Idee: Neben der Wohnbebauung an der Pflockenstraße gegenüber des Hoffeldes sollte ein Pferdesportzentrum mit überregionaler Strahlkraft entstehen. Neben der Förderung ambitionierter Reiter und Wochenendlehrgängen, war dort auch im kleinerem Rahmen ein Pferdepensionsbetrieb geplant. Auf zwei Flustücken waren eine Bewegungshalle mit moderner Führanlage und mehreren Paddocks sowie Stallungen und eine zirka 250 Meter lange Galoppbahn geplant. Auch Weiden, ein Bewegungsplatz und Stellplätze für Autos und Anhänger waren vorgesehen. Das Konzept ist mit Profis aus dem Reitsport abgestimmt gewesen.

Das sagen die Ratsfraktionen: Andreas Bernhardt (Die Linke) hält den Standort für nicht geeignet, weil Pferde ausreißen und auf die Pflockenstraße laufen könnten. Zudem stehe eine Umweltstudie noch aus. Wolfgang Prautzsch von den Freien Wählern sorgt sich zudem um den Reitverein im Ort, der Konkurrenz bekäme: "Das Projekt passt daher nicht in unsere Stadt."

CDU und SPD kritisieren zudem die Kommunikation aus dem Rathaus. "Die Stadt kam völlig überraschend mit diesem Thema", sagt Manfred Plobner (SPD), der weniger die Konkurrenz für den Reitverein sieht, sondern eher Geruchsbelästigung fürchtet. Frank Scheibner (CDU) fühlt sich ebenfalls überrascht von dem Thema und befürchtet, dass die Betreiber noch zusätzliche landwirtschaftliche Nutzfläche mieten könnten. Ohnehin sehen die Stadträte dort eher Wohnhäuser. Nach kommunaler Planung seien dort Grundstücke vorgesehen, die auch Kleintierhaltung zulassen.

Das sagt die Verwaltung: Die Kritik an der Kommunikation kann Bürgermeister Bernd Birkigt nicht verstehen: "Jeder Stadtrat hatte mindestens eine Woche Zeit, bei der Verwaltung nachzufragen." Es komme vor, dass die Verwaltung mehr Details kennt. Einem Reiterhof steht Birkigt positiv gegenüber: "Das ist ein Mosaiksteinchen, das unserer Stadt die gewünschte Entwicklung bringt." Der Standort ist für das Projekt gestorben. "Wir sind gerne bereit, bei der Suche nach einem anderen Grundstück zu helfen", sagt Bernd Birkigt.

So reagieren die Initiatoren: "Wir sind in der Bevölkerung auf viel Interesse gestoßen", sagt Katja Hillenbrand. Das Pferdesportzentrum sei auch eine Chance für die örtliche Gastronomie und Übernachtungsbetriebe. Zudem hätte die Gesellschaft drei Mitarbeiter eingestellt. Hillenbrand ist überrascht von der Ablehnung und enttäuscht darüber, dass ihr keine Erklärung dafür genannt worden sei. "Wir werden uns jetzt nach anderen geeigneten Grundstücken umsehen", so die Unternehmerin, die das im Ort und in einem Umkreis von 20 Kilometern um Oelsnitz tun möchte.