Vereinen macht Ungewissheit zu schaffen

Der DRK-Kreisverband hat das riesige Areal in Auerbach im Februar 2016 gekauft - nutzen wollte er von vornherein aber nur die frühere Färberei-Halle. Die Gemeinde ist am Weiterbetrieb des Stifts interessiert. Nun sind dringend konkrete Zukunftsabsichten gefragt.

Von Viola Gerhard

erschienen am 25.04.2017



Auerbach. Wie sieht es im Esda-Stift aus? Heute können sich Gemeinderat und Bürgermeister von Auerbach, aber auch Vereinsvertreter ein Bild davon machen, denn der DRK-Kreisverband als Eigentümer hat sie zum Rundgang durchs Gebäude eingeladen. Eher sei das nicht möglich gewesen, erklärt Iven Otto, der Geschäftsführer des Kreisverbandes. "Wir haben die Schlüssel selbst erst seit zwei Wochen." Zwar endete der Mietvertrag mit dem Pächter des Stifts per 31. Dezember, aber man sei jetzt erst über eine Räumungsklage hineingekommen. Gekündigt habe man dem Pächter im Übrigen erst, nachdem der über Facebook und Zeitung verkündet hatte, zum Jahresende zu gehen.

Abgeschlossen ist das Kapitel Stift-Kündigung für Iven Otto aber noch nicht. Denn der Zustand der Räume entspricht in keiner Weise dem, was zu erwarten gewesen wäre. In der früheren Betriebsküche fehlt ein ganzer Teil der Gipsdecke, im kleinen Saal gibt es keine Deckenlampen mehr, in mehreren Räumen sind Leitungen und Elektrokabel einfach mit dem Messer gekappt. Es fehlen teilweise Heizungsverkleidungen, und auch Einrichtungsgegenstände vermisst Frank Steeger, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins und im Kreisverband zuständig für die Immobilienbetreuung. Beispielsweise eine Bank von Holzgestalter Karl Uhlig. Man werde wohl um ein Gerichtsverfahren nicht herumkommen, sagt Otto an.

Der Gemeinde brennt indessen ein anderes Problem unter den Nägeln: Sie will das Gebäude des Stift als Domizil für jene Vereine erhalten, die dort Räume haben. Der Behindertenverband ist ebenso betroffen wie die Kleintierzüchter. Auch den Saal will man für beispielsweise Schulanfangsfeiern oder Einwohnerversammlungen weiter nutzen, die Gaststätte ist zudem die einzige Möglichkeit im Ort, größere private Feiern abzuhalten. Bürgermeister Horst Kretzschmann hat mehrfach betont, dass man sich für all dies einsetzen will. In der zurückliegenden haushaltslosen Zeit habe man aber beispielsweise keine Mietverträge mit dem DRK abschließen können.

Den Rassegeflügel- und Rassekaninchenzuchtverein - mit 47 Mitgliedern einer der zahlenstärksten im Altkreis - macht vor allem die Ungewissheit zu schaffen. Zwar habe man die mündliche Zusage des DRK, dass man die Kellerräume weiter als Lager für die Käfige nutzen könne, aber man hätte gern einen richtigen langfristigen Vertrag, sagte der Vereinsvorsitzende Christian Schaarschmidt schon vor Monaten, als der Weggang des Stift-Pächters klar war. Auch die Nutzung des Saales für ihre alljährliche Ausstellung, mit rund 450 Besuchern ein Event im Ort, ist für den Verein immens wichtig, sagte er. Es sei ohnehin schwierig, neue Mitglieder zu begeistern, aber unter dieser ungewissen Umständen nahezu unmöglich.

Heute also sind all jene, die ein Interesse am Stift haben, in selbigen eingeladen. "Sie sollen sich Gedanken machen, wie sie es weiter nutzen wollen", sagt Otto. Für das DRK sei es nicht möglich, den Weiterbetrieb selbst zu sichern. Darum müsse nun geklärt werden, wie es weitergeht, was die Gemeinde will. In diesem Jahr und vor allem auch danach. "Ob Kauf oder Pacht, das ist uns egal", sagt Otto. Fakt sei: Zum Ende des Jahres wolle man - außer der Färbereihalle - nichts mehr vom Esda-Komplex haben. "Wir haben Angebote für alles, zusammen oder einzeln", sagt er.

Warum hat das DRK das 44.000 Quadratmeter große Areal samt Stift, Produktions- und Nebengebäuden überhaupt gekauft, wenn es selbst keine Nutzung dafür hat? Die zehn Fahrzeuge des Einsatzzuges standen in mehreren Hallen bei Esda, erklärt Frank Steeger. Als bekannt wurde, dass der Eigentümer die Immobile verkaufen will, musste man für diese eine Lösung finden. Einzeln war die Färberei nicht zu bekommen - aber der Kauf des Komplexes war mit allem Drumherum preiswerter als es ein Hallenneubau geworden wäre, sagt Otto. Auch wenn man in den Umbau der Halle in Etappen mehr als 100.000 Euro investiert. Die 250.000Euro, die als Kaufsumme die Runde machten, seien im Übrigen falsch, erklärt er. "Viel zu hoch gegriffen." Konkreter möchte er nicht werden.

Das DRK sei das Unterfangen auch deshalb angegangen, weil es Absprachen mit der Gemeinde gegeben habe. Der Bauhof sollte in den hinteren Teil der Färbereihalle ziehen, der Rat habe Interesse am Weiterbestehen des Stifts. Der Gemeinde war der Kauf durch das DRK auch insofern recht, weil so dem Erwerb durch Spekulanten ein Riegel vorgeschoben werden konnte - das hatte Bürgermeister Kretzschmann einmal geäußert. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem geklärt werden muss, ob die Pläne von einst auch für die Zukunft Bestand haben.