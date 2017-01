"Wir können es immer noch nicht richtig glauben"

Die "Leser helfen"-Aktion hat es möglich gemacht: Die Familie des schwerkranken Sebastian besitzt jetzt ein Auto, das groß genug für alle ist. Die gute Nachricht Nummer 2: Der Vierjährige wird eine Therapie beginnen.

Von Viola Gerhard

erschienen am 20.01.2017



Hohndorf. Nadine und Markus Dittmar können ihre Gefühle nur schwer in Worte fassen. "Nie im Leben hätten wir zu denken gewagt, dass es so ein Auto werden könnte", sagt er. "Ein Wahnsinnsgefühl", ergänzt seine Frau. Die Beiden stehen im Auto-Center Chemnitz vor einem Opel Vivaro, um das Auto herum wuseln ihre Kinder Sebastian, Amy, Celina und Sarah. Der vierjährige Sebastian ist der Grund, warum sich die Hohndorfer Familie an diesem Nachmittag geschlossen im Autohaus eingefunden hat. Der Junge erkrankte mit knapp drei Jahren schwer, hat motorische Ausfälle und Schmerzen, erlitt mehrere Schlaganfälle und zeigt Symptome von Epilepsie. Deshalb ist er schon jetzt oft auf einen Rollstuhl angewiesen. In ihren alten Ford passt aber nicht einmal die komplette Familie, geschweige denn der Rollstuhl. Dittmars könnten den Kauf eines größeren Autos aber aus eigenen Kräften nicht stemmen - die Mutti hat wegen Sebastians Erkrankung ihren Job aufgegeben. Darum hatte der Verein "Leser helfen" in der Vorweihnachtszeit zu einer Spendenaktion aufgerufen. Mit riesigem Erfolg: 34.726,51 Euro kamen zusammen.

Udo Lindner, Vorsitzender des Vereins "Leser helfen", ist ebenfalls ins Autohaus gekommen. Das Geld für den Vivaro sei überwiesen, sagt er, und zieht einen Aufkleber des Vereins aus der Tasche. "Der kommt irgendwohin, wo ihn jeder sieht", sagt Nadine Dittmar sofort. Sie seien den vielen, vielen Spendern unendlich dankbar.

Auch das Autohaus unterstützt Dittmars, der Verkaufs- liege mehr als 11.000 Euro unter dem Listenpreis, sagt Verkaufsleiter André Nikolaizig. Man "kann das nicht zehnmal im Jahr machen", aber bei solch einer Geschichte habe man ein offenes Ohr und prüfe, was geht, sagt er. Die reichlich 4000 Euro vom Spendengeld, die dadurch nicht benötigt werden, bleiben der Familie erhalten, sagt Udo Lindner. Für den späteren Einbau einer Rollstuhlrampe beispielsweise oder ein anderes Hilfsmittel für Sebastian.

Auch am Tag nach der Auto-Übergabe sind Dittmars noch völlig aus dem Häuschen. Nadine Dittmar: "Wir können es immer noch nicht richtig glauben." Und lachend fügt sie hinzu: "Wir rennen ständig um das Auto und gucken es an." Wohin die erste Ausfahrt führt? Eigentlich sollte es am Wochenende gemeinsam in ein Bad gehen, erzählen die Eltern. Aber Sebastians Zwillingsschwester Amy habe sich vor wenigen Tagen einen Finger gebrochen - nun werde es wohl einfach ein Winterausflug werden.

Dittmars hatten auch mit einem Urlaub geliebäugelt, aber das ist im Moment nicht möglich, weil es endlich eine Therapie für Sebastian geben wird. Denn der behandelnde Arzt an der Uniklinik Dresden hat den Eltern jetzt erklärt, was bei der im Dezember durchgeführten Hirnbiopsie herausgekommen ist. Bei einem früheren Telefonat hatte es dazu offenbar ein Missverständnis gegeben. Die wichtigste Erkenntnis: Für die von Chemnitzer Ärzten vermutete Diagnose einer kindlichen Multiplen Sklerose gibt es derzeit keinen Anhalt. Wie die Uniklinik gegenüber "Freie Presse" bestätigte, bestehe stattdessen der hochgradige Verdacht auf eine Entzündung der Gefäße im Gehirn, eine sogenannte cerebrale Vaskulitis. Man schlage darum eine Therapie mit immunsuppressiven Medikamenten vor, die zeitnah begonnen werden sollte, da die Erkrankung bei Sebastian fortschreite und zu lebensbedrohlichen Situationen führen könne.

Geplant ist zunächst die Gabe von Medikamenten, die Sebastian über die Vene im Krankenhaus erhalten wird, parallel erfolge die Gabe von Tabletten. Die Tabletten könne Sebastian später zuhause weiter einnehmen. Entzündungen der Gefäße im Gehirn werden im Kindesalter sehr oft durch Antikörper, die der Patient selbst bildet, ausgelöst, so die Mediziner. Das Ziel der geplanten Therapie sei eine Unterdrückung der weiteren Antikörperbildung.