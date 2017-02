33-jähriger Plauener vermisst

erschienen am 15.02.2017



Plauen. Die Polizei sucht nach Thomas Scholz. Der 33-jährige Plauener wurde zuletzt am Abend des 7. Februar in der Neundorfer Straße gesehen. Der Vermisste ist den Angaben nach ca. 1,75 Meter groß, schlank und hat kurz rasierte Haare.

Die Polizei in Plauen bittet um Hinweise unter Telefon 03741/140. (fp)