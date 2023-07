„Freie Presse“ bietet Führungen durch die Plauener Redaktion

Erleben Sie die Redakteure live bei ihrer Arbeit. Vier Termine stehen zur Auswahl. Sie können sich jetzt anmelden.

Plauen. Sie wollten schon immer einmal wissen, wie Nachrichten für Plauen und das Vogtland entstehen? Dann gibt es für Sie vier Termine, die Sie sich in ihren Kalender eintragen sollten. Denn die „Freie Presse“ in Plauen gewährt bei einer Redaktionsführung einen Einblick in die tägliche Arbeit der größten Redaktion im Vogtland. Vier Termine stehen zur Auswahl: 19. Juli (15 Uhr), 9. August (17 Uhr), 30. August (15 Uhr) und 20. September (17 Uhr). Anmeldungen dafür sind ab sofort unter Telefon 03741 408 15141 oder per Mail an red.plauen@freiepresse.de möglich.

Wie wird ein Ereignis zur Nachricht? Wie findet die Redaktion ihre Themen? Wie entsteht das digitale Angebot und wie die gedruckte Zeitung? Alle diese Fragen, die Sie interessieren, können sie bei der Führung durch die Redaktion stellen. Von wachsendem Interesse ist dabei die Nutzung digitaler Angebote, die auf dem Tablet oder dem Smartphone genutzt werden können. Doch wie funktioniert die „Freie Presse“-App? Was ist ein E-Paper? Im Anschluss an die Führung erhalten Sie eine kostenlose Schulung zur Nutzung dieser digitalen Geräte. Keine Frage bleibt dabei unbeantwortet. Sie können auch Ihre eigenen Geräte mitbringen, um gleich vor Ort Einstellungen vornehmen zu können. Melden Sie sich gleich an. Das Team der Redaktion freut sich auf Sie. (tb)