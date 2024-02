Willkommen in der Redaktion: Digitalangebot der „Freien Presse“ wird vorgestellt

Wie kann die „Freie Presse“ online mit Smartphone oder Tablet genutzt werden? Das erfahren Neugierige in Kürze in Rochlitz.

Rochlitz.

Die „Freie Presse“ lässt sich nicht nur in Papierform entdecken, sondern auch online. Leserinnen und Leser, die Fragen zum Digitalangebot haben, können diese am Dienstag, 13. Februar von 9 bis 14 Uhr in der Lokalredaktion der „Freien Presse“ am Markt 10 in Rochlitz stellen. Interessierte können ihr Smartphone, den Laptop oder das Tablet mitbringen. Das Team von „Freie Presse“ unterstützt dabei, den Zugang zur digitalen Welt der Zeitung einzurichten. Verfügbar sein werden auch Mustergeräte, die vor Ort getestet werden können. Nicht zuletzt kann das E-Paper kennengelernt werden. Es wird um Anmeldung unter Telefon 03731 3760 oder per Mail an gsfreiberg@freiepresse.de gebeten. Auch spontan kann man vorbei schauen. (fmu )