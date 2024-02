Digital-Angebot der „Freien Presse“ wird in Mittweida vorgestellt

Beratungstag findet am Donnerstag, 15. Februar, statt.

Mittweida.

Ein Beratungstag zum Digitalabo der „Freie Presse“ findet am Donnerstag, 15. Februar, von 9 bis 14 Uhr, in Mittweida in der ehemaligen Online-Redaktion „Wir in Mittweida“, Weberstraße 5, statt. „In Zeiten der Digitalisierung fragen die Kunden häufig nach dem Online-Auftritt der Heimatzeitung“, so Anett Hofmann, Geschäftsstellenleiterin, Verlagsbezirk Mittelsachsen. Es wird zum Entdecken der digitalen „Freien Presse“, der „Freie Presse“-App und der E-Paper-Variante eingeladen. Interessenten können Smartphone, Laptop oder Tablet mitbringen. Hilfe zum Einrichten der App wird geboten. Mustergeräte stehen bereit. (lk)