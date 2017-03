Blitzer-Dichte an B 92 wächst

Die Stadt Plauen rüstet ihre stationären Tempokontrollen weiter auf. Voraussichtlich ab morgen ist Plauens neuester Blitzer scharf. Und der nächste ist schon in Sicht.

Von Uwe Selbmann

erschienen am 27.03.2017



Plauen. Jeden Kilometer mindestens ein Blitzer - so sieht es entlang der Bundesstraße 92 durch Plauen künftig aus. Der Boulevard spricht schon von "Plauens Blitzer-Allee", die wächst und wächst und wächst. Fakt ist: Auf den nicht einmal fünf Kilometern zwischen der Shell-Tankstelle an der Pausaer Straße und dem "OB-Blitzer" an der Oelsnitzer Straße geht voraussichtlich morgen das vierte Gerät in Betrieb, teilt die Stadtverwaltung mit. Es steht an der Friedensstraße in Richtung Oberer Bahnhof nach der Einmündung Gustav-Adolf-Straße.

Auffällig: Das neue Gerät ist das dritte, das an einem abschüssigen Abschnitt steht, wo es für Autofahrer besonders gut rollt. Ungeachtet dessen argumentiert die Stadtverwaltung: "Geschwindigkeitsmessungen dienen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und insbesondere zur Verkehrserziehung." Sowohl die mobilen als auch stationären Messstellen im Stadtgebiet seien dementsprechend ausgewählt. Es gelte, schwächere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer zu schützen und an Stellen mit hohem Verkehraufkommen der Gefahr von Unfällen durch überhöhte Geschwindigkeit entgegenzuwirken: "Deshalb wurden und werden schrittweise Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen angebracht."

Kritiker widersprechen dieser Argumentation der Stadt. Mindestens drei der vier stationären Messstellen seien bisher nicht als Unfallschwerpunkte bekannt. Sie würden bewusst an den Stellen eingerichtet, wo durch hohes und zügiges Verkehrsaufkommen hohe Erträge zu erwarten sind.

Die Stadtverwaltung hält jedoch entgegen: Dass die Überwachung des Verkehrs notwendig ist, zeige die Anzahl der im vergangenen Jahr festgestellten Verstöße. Mehr als 41.100-mal habe es insgesamt geblitzt. Bei den mobilen Kontrollen seien 13.780 Temposünder ertappt worden. Fast 1000-mal löste der Blitzer an der Böhler Straße aus, weil Autofahrer dort die Rot zeigende Ampel überfuhren.

Zudem seien alle Standorte für die Blitzer in Abstimmung mit der Polizei ausgewählt worden, heißt es aus dem Rathaus weiter. Die ersten drei sind seit 2016 in Betrieb - beidseitig der Pausaer Straße sowie an der Oelsnitzer Straße stadteinwärts. Dort wurde selbst schon Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt, wie er jüngst freimütig einräumte.

Betreiber der aufgestellten Blitzer ist die Firma Jenoptik. Für Kauf und Inbetriebnahme zahlt die Stadt nichts. Dafür erhält das Unternehmen "pro verwertbarem Vorgang von der Stadt einen festen Betrag", heißt es aus dem Rathaus. Eine genaue Angabe über die Höhe des vereinbarten Betrages oder was die Firma in den vergangenen Jahren auf diese Weise allein aus den Blitzern in Plauen eingenommen hat, machte die Stadtverwaltung nicht.

Eine fünfte Anlage wird laut der Mitteilung aus dem Rathaus voraussichtlich im Juni errichtet - ebenfalls an der Friedensstraße in Höhe der Gustav-Adolf-Straße, dann aber in Richtung Dittrichplatz.