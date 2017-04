Demokratie-Lauf geht unter die Haut

Lehrer, Erzieher, Familien, Behinderte: Sie alle joggten am Samstag für den Frieden. Wo vergangenes Frühjahr Wasserwerfer standen, riefen Pädagogen auf zum "Lauf für Plauen". Das machte Gänsehaut.

Von Peter Albrecht und Ellen Liebner (Fotos)

erschienen am 10.04.2017



Plauen. Sie wollten sich keine Trillerpfeifen umhängen und keine mahnenden Reden schwingen. Es ging um einen Auftritt, der Charme versprüht. "Es ist Zeit, als Plauener Pädagogen gemeinsam etwas für die Zukunft unserer Kinder ... zu tun." Mit diesen Worten hatte Undine Schneider im März ihre Kollegen angeschrieben. Sie leitet die Karl-Marx-Grundschule. Vergangenes Jahr war die Mai-Demo vor ihrer Schule eskaliert, die Polizei setzte Wasserwerfer ein gegen Nazis.

Am Samstag war dort Start für einen Friedenslauf. Um ein Zeichen gegen Ausgrenzung und Gewalt zu setzen, hat Schneider die Veranstaltung zusammen mit Kindergarten-Chefin Elke Ordnung-Posner organisiert. Erwartet hatten sie höchstens 200, 300 Läufer - gekommen waren fast doppelt so viele: 521 Menschen liefen mit, darunter Lehrer und Erzieher aller Plauener Schulen und Kindertagesstätten, so die Veranstalter. Damit dürfte der Lauf weit und breit einmalig gewesen sein.

"Das hat Volksfestcharakter", sagte Schauspieler Jörg Simmat, der moderiert hat. Die Pädagogen wollten zeigen, dass sie für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage stehen. In der Vergangenheit hatte es bei extremistischen Demonstrationen zweimal Zerstörungen auf dem Marx-Grundschulgelände gegeben.

"Vom Lessing-Gymnasium sind 25 Kollegen dabei", sagte Lehrer Mirko Pabst, der bei der Organisation geholfen hat. Die Damen des Kindergartens "Pfiffikus" starteten mit einheitlichen grünen T-Shirts. Mütter mit Kinderwagen, Senioren, Familien und Rollstuhlfahrer liefen mit für eine friedliche Stadt. Diana Zierold, Leiterin der Behindertenwohnstätte in Kauschwitz, schob einen gehbehinderten Mann über die Strecke. Ein Vater zog seinen Sohn im Handwagen über die Jößnitzer Straße, Kaiserstraße, Schildstraße und Forststraße.

"Es ist fantastisch, dass sich mal Leute auf den Weg machen für etwas", sagte Ralf Baumann von den Freifunkern. Die Freifunker hatten extra kostenloses Internet eingerichtet. "Ich will meine Schüler motivieren, Sport zu machen und sich sichtbar einzusetzen für eine Sache", begründete Sportlehrer Ralf Fischer vom Lessing-Gymnasium seine Teilnahme. Er fände es gut, wenn der Lauf jährlich stattfinden würde.

2950 Kilometer sind gelaufen worden. Die sportlichsten Plauener haben die einen Kilometer lange Runde in der einen Stunde 13-mal zurückgelegt. Mehr als 2000 Euro Spenden kamen zusammen. Im Rathaus will Undine Schneider diese Woche klären, wofür das Geld eingesetzt wird. Jörg Simmat: "Heute wurde vielleicht eine Tradition begründet." Am Rande der Veranstaltung liefen Anhänger der rechtsextremen Partei "Der dritte Weg" mit Mülltüten. "Der ganzen Welt helfen wollen und die eigene Stadt verwahrlosen lassen, nicht mit uns", kommentierte sie auf Facebook. Polizisten in zivil hatten die Gruppe im Blick. (mit manu)