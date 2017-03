Drogenhandel jetzt auch auf Spielplätzen

Vor dem Amtsgericht wird zurzeit mehreren Dealern der Prozess gemacht. Viele von ihnen sind arbeitslos und um die 30. Sie vertickten ihren Stoff schon an Zwölfjährige.

Von Manuela Müller

erschienen am 01.03.2017



Plauen. Ja, sie gesteht, sagt Daniela P., als sie vor dem Richter sitzt. Viel ist schief gelaufen in ihrem Leben, und das begann schon mit der Kindheit. Ihr Freund hat Crystal und Marihuana verkauft, war dicke im Geschäft im Vogtland, und da hat sie manchmal ausgeholfen.

Gerade laufen im Amtsgericht Plauen mehrere Verhandlungen gegen Drogendealer. Diese Woche sind es sechs, nächste Woche sieben. Das ist viel für Plauen, wenn man bedenkt, dass es im gesamten vergangenen Jahr 122 solche Verfahren waren. Dazu kommen Strafbefehle gegen Konsumenten, die mit Kleinstmengen Crystal erwischt wurden.

Die vogtländische Polizei geht seit einiger Zeit schärfer gegen das Drogenmilieu vor. Aufgrund des Drogenhandels in der Plauener Innenstadt gründete sie vor rund eineinhalb Jahren die Arbeitsgruppe Rauschgift. Ziel ist es, an die Hintermänner des Drogenhandels zu kommen. Besonders Crystal sei ein Problem, sagte Revierleiter Werner Reuter damals. Und oftmals sei der Stoff, den die Beamten sicherstellen, von schlechter Qualität.

Jetzt wird die Spitze des Eisbergs angetaut. Viele der Dealer, die in diesen Tagen vor Gericht stehen, sind arbeitslos und um die 30.

Daniela P. ist 33 und lebt von Hartz IV. Einen Beruf hat sie nicht gelernt, und wann sie das letzte Mal gearbeitet hat, kann sie Richter Wilhelm Gerhards nicht sagen. Sie bewerbe sich um Helferjobs, immer wieder. Ein kleines Kind hat sie. Sechs ist es und wohnt bei ihr. Wie viel Crystal sie nehme?, fragt der Richter. "Ein halbes Gramm am Tag", antwortet sie. Dafür sehe sie erstaunlich gut aus, er habe schon andere Wracks da sitzen gehabt. "Crystal ist eine der gefährlichsten Drogen, die weltweit bekannt sind", sagt Wilhelm Gerhards. Daniela P. bekam den Stoff von ihrem Lebensgefährten billiger. Das Zeug zu bezahlen, das sei irgendwie gegangen. Bis zu 100 Euro soll ein Gramm Crystal in Plauen kosten.

P.s Freund bezog seinen Stoff von anderen Leuten. Unter anderem fanden die Ermittler bei ihm eineinhalb Kilo Marihuana. Die zierliche junge Frau hatte Zugang zu seinem Drogendepot, verkaufte auf dessen Rechnung. Vier Fälle konnte ihr das Gericht nachweisen. Es ging um kleine Mengen.

Auf dem Kinderspielplatz an der Goethestraße, der schattig zwischen Bäumen liegt, soll der Lebensgefährte seine Kunden getroffen haben. Einem übergab er dort im vergangenen Sommer 50 Gramm Crystal, so die Staatsanwaltschaft. Der Kunde habe es auf 100 Gramm strecken wollen. Dieser Zwischenhändler steht heute vor Gericht.

Die Umschlagplätze für illegale Betäubungsmittel ziehen sich quer durch die Stadt. Gehandelt wird in Wohnungen und auf der Straße. Einer der Angeklagten kaufte Crystal am Tunnel und auf der Krausenstraße. Mindestens zehnmal, so die Ermittler. Ein anderer wird beschuldigt, am Theatercafé, auf der Bergstraße und in Nähe eines Autohauses Hasch vertickt zu haben.

Der Theaterplatz als Kiffertreff. Vergangenen Sommer wurden Polizisten darauf aufmerksam, dass Kinder dort Joints rauchen. Die Jüngste war zwölf. Ein 33-Jähriger soll sich dort mehrmals mit einer Mädchengruppe zum Kiffen getroffen haben. Manche waren 13, manche 14. Der Mann soll gewusst haben, dass er Kinder vor sich hat. Trotzdem soll er ihnen Joints gedreht haben. Er schenkte sie den Mädchen. Haschisch gilt als Einstiegsdroge. Für solche Geschäfte drohen Gefängnisstrafen.

In Plauen gibt es seit 15 Jahren den "Flashpoint", eine Beratungsstelle für Drogenkonsumenten. Einmal pro Woche geht Daniela P. dorthin. Sie macht Gruppengespräche. Zurzeit räumt sie die Wohnung ihres Lebensgefährten aus, der habe dreieinhalb Jahre Knast bekommen. Sie selbst wurde zu drei Jahren Bewährung verurteilt und bekam 150 Arbeitsstunden aufgedrückt.

"Vielleicht haben Sie die Erleuchtung, dass es ohne Therapie nicht geht", sagt Richter Wilhelm Gerhards nach der Urteilsverkündung. Die junge Mutter ist wegen Diebstahls und Drogendelikten mehrfach vorbestraft. Wie ein kleines Mädchen wirkt sie neben dem großen Pflichtverteidiger, den man ihr zur Seite gestellt hat.