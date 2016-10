Einsatz in Elsterberg: ZwÃ¶lf Personen entkommen Feuer

Einsatz in Elsterberg: Zwölf Personen entkommen Feuer

Sieben Feuerwehren und 62Einsatzkräfte sind in der Nacht bis zum frühen Sonntagmorgen an der Feldstraße in Elsterberg im Einsatz gewesen. Sie retteten alle Bewohner, darunter zwei Kinder, aus den Wohnungen.

Von Uwe Selbmann

erschienen am 10.10.2016



Elsterberg. Die Nacht nach ihrer Geburtstagsfeier wird die Bewohnerin des obersten Geschosses im Block der Elsterberger Feldstraße 24 nicht vergessen: Die Gäste sind verabschiedet, der Tag beschlossen, als man sich 23.45 Uhr zur Nachtruhe begibt. Alles ist ruhig. 45 Minuten später schreckt sie hoch: "Wir haben ein Pfeifen und Zischen wahrgenommen." Als sie aus dem Fenster schaut, sieht sie dichten Rauch und Qualm, der aus den Kellerfenstern vor das Haus und nach oben quillt.

Die Bewohnerin unter ihr ruft, dass die Feuerwehr bereits alarmiert ist, da kommen die ersten Fahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn schon den Berg aus der Stadt hoch. Man ruft den Mietern zu, noch in den Wohnungen zu bleiben. Denn das Treppenhaus ist dicht vom Rauch. Wehrleiter Volker Strobel am Morgen danach: "Die Leiststelle Zwickau hatte 0.32 Uhr Vollalarm für die Elsterberger und alle Ortsteilfeuerwehren ausgelöst. Wir haben zwei Kinder mit Brandfluchthauben und einige Personen mit Atemschutz aus den Wohnungen geholt." Andere Bewohner retten sich über angestellte Leitern sowie eine Drehleiter der Feuerwehr Greiz. Einer springt in ein vorsorglich aufgestelltes Sprungkissen. Als alle Bewohner in Sicherheit sind, beginnt die Bekämpfung des Kellerbrandes, der sich über Treppenhaus und Versorgungsschacht verbreitet hat.

Der Einsatz der Feuerwehren wird bis zum Sonntagmorgen, 7.30 Uhr andauern. Das obere Fenster im Treppenaufgang schlägt die Feuerwehr ein, damit der Rauch abzieht. Die Bewohner werden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung zur Beobachtung in Krankenhäuser nach Greiz, Plauen und Reichenbach gebracht. Gestern Vormittag kehren die ersten kurzzeitig zurück, um das Notwendigste aus ihren verrußten Wohnungen zu holen. In den nächsten Tagen werden die meisten von ihnen vorübergehend bei Angehörigen unterkommen, ist im Elsterberger Rathaus zu erfahren.

Dort informiert sich Bürgermeister Sandro Bauroth (FDP) bei Hauptamtsleiterin Ute Trommer über die Lage, die bereits in der Nacht am Brandort war. Um die Notunterbringung einer irakischen Flüchtlingsfamilie mit den beiden Kindern kümmert sich das Landratsamt, sagt Bauroth. Er hat seine Abreise in einen geplanten Kurzurlaub um einige Stunden verschoben. Die Stadtverwaltung nimmt Kontakt mit den privaten Eigentümern des Wohnblocks auf. Sie müssen das Ihre in die Wege leiteten, damit alle Mieter schnellstmöglich wieder mit Gas, Wärme und Wasser versorgt werden. Noch im Laufe des Sonntags sollte das wieder gewährleistet sein.

Unterdessen sind Brandursachenermittler der Polizei vor Ort. Die Bewohnerin sagt: "Es wird schon eine Waschmaschine oder ein heißgelaufener Trockner gewesen sein." Und fügt hinzu: "Hoffentlich keine Brandstiftung, das wäre das Letzte." Im Haus habe es keine Probleme gegeben. Im Keller, so heißt es, seien neben Waschmaschinen und Trocknern auch Reifen und Plastik gelagert gewesen. Als diese in Brand gerieten, sorgte das offenbar für die derart starke Rauch- und Rußentwicklung. Von der Polizei gibt es zu der Brandursache noch keine Angaben. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Plauen, Elsterberg, Görschnitz, Kleingera, Coschütz, Cunsdorf und Greiz.