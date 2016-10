Frau im Ohr sorgt für mehr Sicherheit auf dem Heimweg

Im Dunkeln allein nach Hause gehen - davor fürchten sich viele. Ein Service verspricht mehr Schutz. Auch in Plauen. "Freie Presse" hat das Heimwegtelefon getestet.

Von Elsa Middeke

erschienen am 18.10.2016



Plauen. Die Menschenmenge aus dem Kino hat sich zerstreut, dunkel liegt die Straße da. Hat sich da vorn im Hauseingang jemand bewegt? Schnell her mit dem Handy. Doch die beste Freundin nimmt nicht ab. Was jetzt? Da gibt es doch diese Berliner Nummer. "Hallo, hier ist das Heimwegtelefon. Ich bin Tanja", meldet sich eine helle Frauenstimme. "Wo sind Sie gerade und wo wollen Sie hin?" Sie wird in der Leitung bleiben, bis die Haustür erreicht ist.

Tanja ist eine von etwa 50 Helfern, die in Städten wie Osnabrück, Köln oder Berlin sitzen und in der Nacht fürs Heimwegtelefon im freiwilligen Einsatz sind. Auch aus Zeulenroda-Triebes begleitet eine Telefonistin Anrufer, die auf dem Heimweg nicht allein sein wollen. Die Kosten: der jeweilige Tarif vom Handy ins Festnetz. Gestartet haben das Projekt im Winter 2013 zwei Frauen. Anabell Schuchhardt (30) und Frances Berger (33). Vorbild war ein Polizei-Service aus Schweden. "Wir möchten das mulmige Gefühl im Dunkeln abstellen", erklärt Berger. Ob Angst vor einem Übergriff oder Kopfkino bei Rascheln im Gebüsch. Dramatisieren oder Ängste schüren wollen sie mit ihrem Service nicht, stellen sie klar. Fußgänger sollen sich mit Frau oder Mann im Ohr sicherer fühlen und das auch ausstrahlen, um mögliche Angreifer abzuschrecken. Falls doch etwas passieren sollte, ruft das Heimwegtelefon direkt die Polizei. Vorgekommen ist das bisher einmal - aber nicht aufgrund eines Überfalls. "Unser Telefonist hatte Angst, dass der Anrufer sich etwas antut", erzählt Berger. All ihre Helfer müssten zudem ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen.

"Wo sind Sie jetzt?", fragt Tanja. Das gehört dazu: immer mal abfragen, wo der Anrufer sich befindet. Den restlichen Weg über lockeres Plaudern über Kino, Jobs, verschiedene Städte.

Etwa 15 Anrufe nehmen die Helfer nach Angaben der Gründerinnen pro Nacht entgegen. Städte, aus denen besonders viele Anrufe kommen, gebe es nicht. Für die Zukunft wünschen sich Berger und Schuchhardt eine kostenfreie 0800-Nummer - um noch mehr Menschen sicherer nach Hause zu bringen. Wie in Plauen nachts nach dem Kino.

Das Heimwegtelefon ist donnerstags von 20-24 Uhr, vor Feiertagen sowie freitags und samstags von 22 bis 4 Uhr erreichbar.

www.heimwegtelefon.de