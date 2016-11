Junge Wissenschaftlerin strickt an Konzept für Spitzenzentrum

Nach fast zwei Jahrzehnten der Diskussion und Vorbereitung soll's an die Umsetzung der Idee gehen. Morgen trifft sich Plauens Kulturbürgermeister Steffen Zenner mit beteiligten Vereinen.

Von Sabine Schott

Plauen. Claus Weisbach, seine Brüder Hans und Bernhard sowie Schwester Hanna freut's : Hinter den Mauern des 240 Jahre alten, ehemaligen Familienbesitzes an der Bleichstraße tut sich bald etwas. Plauen will dort nun endlich die Spitzen-Erlebniswelt etablieren - so wie's vom Stadtrat im Jahr 2014 beschlossen worden war. Maßgeblich an der Umsetzung der Idee beteiligt ist die aus Adorf stammende Kunsthistorikerin Stefanie Gebler.

Mit ihrer Unterstützung und Begleitung soll es bald Stück für Stück vorangehen: Im Baustein-Prinzip, wie sich Plauens Kulturbürgermeister Steffen Zenner (CDU) ausdrückt. Was das heißt, erklärt Gebler, bei der die Fäden für das inhaltliche Konzept zusammenlaufen: "Wir beginnen mit dem Ausbau der Bleichstraße 1, die Häuser 3 bis 7 folgen."

Möglich macht das Spitzenzentrum - eine textile Erlebniswelt, die Forschung und Innovation vereint - eine Förderung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Bis 2019 muss demnach die äußere Hülle - und zwar unter Energiespar-Aspekten - saniert sein. Seit 1999 ist getüftelt worden, wo genau in Plauen die Einrichtung entstehen und wie sie finanziert werden soll.

Gebler nähert sich nun dem Ziel. Den Schlüssel zum Weisbachschen Haus hält sie zwar noch nicht in den Händen, doch sie könne nach kurzer Anmeldung jederzeit in die Räume gelangen, habe eine Menge Einfälle und schreibe fleißig Anträge. So berichtet sie von einem Gemeinschaftsprojekt mit Kommunen aus Tschechien, Polen, Ungarn und Italien. Dabei gehe es um Revitalisierung von alten Industrie-Arealen. "Der Erfahrungsaustausch steht im Mittelpunkt", sagt Gebler.

Mit ihr könne man jederzeit rechnen, schwärmt Zenner von der engagierten jungen Frau. Gern spricht er Sätze aus wie "Wir sind im Fluss" und "Alles ist weit gediehen". Auf den rund 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche im Erd- und 1. Obergeschoss wünschen sich der Bürgermeister und seine Mitarbeiterin eine lebendige Einrichtung.

Das Geldproblem jedenfalls ist zwar kleiner geworden, aber noch vorhanden: Wie Zenner sagt, sei ursprünglich mit 26 Millionen Euro geplant worden. Nun stehe weniger als die Hälfte zur Verfügung. Aber Gebler macht was draus, ist Zenner sicher, auch wenn sie quasi nebenbei im Vogtlandmuseum arbeitet. Dies sowie die allgemeine personelle Situation an der Einrichtung kritisieren Beobachter indes, etwa die Kürbitzerin Uta Böddiker. Sie fragt auch: "Wie schafft man es, zukunftsorientiert und mit Teamgeist zu arbeiten, damit dieses wundervolle Haus seine Strahlkraft zurückerlangt?" Böddiker, von Haus aus Archäologin, ist dem Vogtlandmuseum ehrenamtlich verbunden. Sie arbeitet im Förderverein mit.

Gebler irritiert die Kritik: "Wir Kollegen kommen gut miteinander aus", sagt sie. Allerdings wisse sie von der nicht perfekten Darstellung nach außen. Dies sei mit dem Weggang der bisherigen Direktorin Silke Kral verstärkt worden. Gebler hofft, dass sich das jetzt ändert - etwa weil der Chefposten im Museum ab Januar wieder besetzt sein soll.